齊飢12小時 桃園高校生創奇蹟

學生體驗飢餓活動。(青年事務局提供)

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桃園市青年事青年事務局積極推度青年投入志願服務活動，21日在中壢商業高級中等學校辦理「耶誕齊飢-有你在!飢餓不再」體驗活動，響應世界展望會飢餓三十，師生們挑戰12小時不進食，全校參與師生及家長高達642位，周邊中壢觀光夜市商家也響應本次有意義活動，提供銅板優惠價，讓參與活動的師生們能在活動結束後迅速補充熱量。本次活動由高校生主動發起，結合中壢觀光夜市商家，呼籲各界重視世界危飢兒童人權議題。

負責本次活動規劃的慈幼社長陳憶軒表示，第1次辦理飢餓活動，原本很擔心報名狀況不踴躍，沒想到同學們都很熱情響應，開放報名第1天就有310位同學報名，振奮所有籌劃的幹部們。班聯會主席張玟歆表示，參加飢餓活動不只是體驗餓肚子和捐款，透過活動同理身受飢荒、戰火下兒童的需要，親身體驗過飢餓難耐後，才知道自己真的「很幸福！」。

中壢高商校長蘇鴻銘表示，「耶誕齊飢-有你在!飢餓不再」是很棒的生命教育體驗，希望學生透過飢餓體驗行動，培育學生同理心與關懷行動。桃園市青年事務局顏蔚慈局長表示，從飢餓體驗的過程，期許青年學子未來都能秉持人飢己飢、人溺己溺的精神，並建構有愛、有分享的人生態度，持續以學校社團或班聯會號召下有志青年，共同付出行動溫暖社會。

(中時 )

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