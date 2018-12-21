蘇啟誠自殺疑雲未解 謝長廷重申假新聞帶來痛苦

2018年12月21日 17:03 中時 楊孟立

駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺，遺孀昨晚反駁假新聞殺人說法，並強調是不想受到屈辱才選擇輕生。駐日代表謝長廷在沉寂一天後在臉書重申假新聞的危害，連帶也帶給蘇啟誠前處長及外交工作同仁極大痛苦，並質疑媒體、名嘴針對「外交部通知懲罰、調職、考績打丙，他不甘受辱才輕生」，是不是另外一則假新聞？

謝長廷說，台灣傳統文化，以死者為大，一般多尊重家屬的感覺跟情緒，避免打擾，但人命關天，當在追查責任的偵審過程，一定會影響家屬的情緒，相關報導也難免會影響其平靜生活，有時也是無奈。我們社會有政治對立、人物好惡，稍有曖昧或矛盾就就會引發煽火炒作，沒完沒了。根本解決的方法是把事實都講清楚，當事實和根據都講清楚之後，炒作空間就相對減少。

謝長廷表示，關西機場假新聞事件中，受害者除了蘇處長外，也包括大阪辦事處跟東京代表處的所有同仁。追出真相還被害人清白，也是社會很多人的期待。關西機場假新聞造成輿論舗天蓋地的對駐大阪辦事處和駐日代表處的無情攻擊，連帶也帶給蘇啟誠前處長及外交工作同仁極大痛苦。

謝長廷指出，根據蘇啟誠輕生當天（9/14）的NHK電子新聞報導「遺書提及不堪外界的批評感到痛苦」。這篇報導是在9/14的下午5點多所發，當時警方和大阪辦事處人員已經有進入現場，「而家屬還沒有來日本，但家屬拿到遺書後並未對報導表示異議。」

謝長廷又說，蘇在死亡前兩度簡訊給京都友人王輝生醫生，一次是針對王醫師批評輿論的扭曲攻擊，他說「所言甚是，同感，但沒有人聽得進去」，另一次說「處置不當，連累謝大使，罪過。」足見他當時心情低落。

謝長廷強調，蘇在檢討報告中説「輿論趁勢大肆撻伐，嚴重損及鈞部形象...深感有愧職守」，他對假新聞的攻擊痛苦不堪，應該是事實。至於是不是造成他自殺的直接原因可以再追查，但不應過渡延伸，有些政治人物藉此為製造假新聞者的開脱，等於變相鼔勵製造假新聞。

謝長廷說，現在有些媒體及名嘴指控「外交部通知懲罰、調職、考績打丙，他不甘受辱才輕生」，但外交部已經否認有懲處之事。究竟真相如何？是不是又是一則假新聞？指控的人也應提出出處和根據，才有助於釐清。他也已經委託律師對羅智強等之違法言論提出控告。

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