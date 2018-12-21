宅男工程師找同志援交 付了5萬元未到面還遭恐嚇

2018年12月21日 17:02 中時 程炳璋

徐姓宅男工程師在網路下載同志交友APP，結識自稱「阿豪」的帥哥，兩人相談一陣就約定見面援交，唯須付遊戲點數作為條件，徐男21日花了5萬5000元，跑了5家超商買了16次遊戲點數送給對方，不但見不著面還遭對方恐嚇，他嚇得把對話全刪除，並向警方報案。

27歲徐男是家民營公司的工程師，他從手機網路下載一款同志交友聊天軟體，21日下午結識1位網路男子「阿豪」，對方傳來的一張帥哥照片令他一見傾心，兩人相談甚歡，立刻約定晚上出來見面。

「阿豪」佯稱為了確定身份，要求徐男提供身分證字號，並買數千元遊戲點數作為代價，徐男急於見到心中傾慕的男神，不辭辛苦跑了5家超商，分16次購買5萬5000元的遊戲點數，逐次將點數帳號從網路聊天室傳給對方。

遊戲點數傳了一次又一次，「阿豪」非但不現身，手機那頭還換了一個「大哥級」的男子接聽，恐嚇徐男要傳足10萬元遊戲點數，否則從身分證字號查知他住處，對他不利。徐男嚇得將兩人對話刪除，並向警方報案。

警方依據經驗，告知「阿豪」的帥哥照片多半是網路盜圖，要他網路交友要小心謹慎。他才知這場同志援交是個夢，嘆道自己太容易相信別人，之前也曾在網路購物後，被詐騙1萬多元。警方依照詐欺案受理，並根據徐男提供的網路帳號，追查詐騙集團下落。

(中時 )