富邦U18》不能錯過的全壘打大賽！「二刀流」雙雄捉對PK

新北藍球員林吳晉瑋（圖）期待與好友林逸達在全壘打大賽對決。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/新北報導
高雄市林逸達（圖）將在全壘打大賽首輪與好友林吳晉瑋碰頭。（鍾亞芳攝）

富邦國際城市U18棒球邀請賽週日（23日）將進行明星賽與全壘打大賽，其中交情匪淺的新北藍林吳晉瑋與高雄市林逸達將捉對廝殺，同有「二刀流」身手的兩人挑戰全壘打王頭銜，且也相當期待能與富邦悍將強打林益全對決開轟。

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富邦國際城市U18棒球邀請賽週日的全壘打大賽，首輪預計由平鎮高中劉基鴻PK成德高中陳聖平，另外一組則由穀保家商林吳晉瑋對決高苑工商林逸達，晉級的2位選手將與林益全爭取全壘打王榮耀。

今天（21日）富邦國際城市U18棒球邀請賽進行四強賽，林逸達所屬的高雄市與林吳晉瑋效力的新北藍都有出賽，不過新北藍闖進冠軍戰，高雄市則敗北只能爭取季軍。

明天有機會為新北留下冠軍獎盃的林吳晉瑋相當興奮，談起週日的全壘打大賽也興致勃勃，「我們之前有討論過，搞不好4個人都打不出1支全壘打。」他笑說，這是首次參加全壘打大賽，非常期待。

林吳晉瑋還透露：「之前國二來新莊棒球場打華南金控盃，曾經差點把球打出去（全壘打）。」他期待說道，「那天搞不好可以打出在新莊的第一發全壘打。」被問及有沒有想對林逸達說什麼話，林吳晉瑋笑說：「沒有啦！我要低調一點，我有信心可以贏他，可是林逸達可以對我下戰帖。」

可惜林吳晉瑋的「好麻吉」林逸達21日輸球，心情有點低落，談及將與好友對決的全壘打大賽，他臉上才稍微露出笑容說道：「應該有信心可以贏他。」不過聽聞林吳晉瑋毫無猶豫自認能晉級，他立刻不認輸地說：「我也有信心能贏！」並且開玩笑道：「叫他可以先休息了。」

高雄市四強賽落敗，林逸達自責身為中心打線，卻未能把握打點機會，雖他在比賽後段後援2.2局沒有失分，為球隊控制住落後局面，但仍無法為球隊拿下勝利，「今天覺得打擊姿勢有點跑掉，大理（台北市）的投手其實不會特別難打，不過輸他們只有今天而已，不會再有下次！」林逸達說。

(中時電子報)

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