海審會通過彰化離岸風電7案 劃設上岸「共同廊道」

2018年12月21日 17:19 中時 楊佳穎

海審會通過彰化離岸風電7案。（楊佳穎攝）

內政部營建署召開第19次海岸管理審議會，審查彰化地區離岸風力發電計畫，並通過大彰化西南、大彰化東南、海龍二號、海龍三號、彰化彰芳、彰化西島、中能等7案。署長吳欣修指出，這7案應修正的部分這幾天會加緊進行，此外，營建署、能源局花了2個多月時間，將這幾案纜線上岸劃設「共同廊道」，以減少對環境衝擊，並降低日後的不確定性。

對於彰化離岸風電7案通過，營建署指出，考量其位於海岸地區特定區位僅佔所有風場計畫範圍約8%，經海審會專業縝密之審議後，認定符合海岸管理法規定之許可條件，對於海岸生態環境、航行安全相對影響較小，廠商並承諾將針對所利用之海岸段，善盡企業應盡之海岸管理責任，同時兼顧落實政府推動再生能源之目標。

吳欣修在會後記者會中說明，彰化縣政府在8月底、9月初陸續將案子送到營建署，鑑於風場眾多、範圍大卻分散，若無統一規範、做行政協調，恐造成風機海纜佈滿彰化沿岸之海床，對整個海岸影響很大，因此能源局在11月15日將這幾案緊縮、包含成「共同廊道」，7案共24條纜線將集中在崙尾區海堤上岸。

吳欣修也說，其中，比較特別是「中能」，為台灣本土企業開發，但風場範圍在海岸範圍內，且原本提出的範圍似乎與彰濱工業區有重疊，這點引起委員比較大的疑慮，而廠商今也就這部分做出明確修正，將風場範圍及路線都盡量避開，也取得台電同意並獲委員支持。

綜合計畫組長林秉勳則補充，一般海審程序，會進行現地會勘、專案小組及大會等行政程序，如今海審會大會結束後，申請人將根據今日審查意見做必要補正，並將內容放入報告書，經確認已照決議補正後才會簽報發放許可，「所以這幾天大家一定會會加緊來做處理」，除了有大家要配合的共同承諾事項，局部要修正的部分就趕緊補正並簽報，會盡量在2個工作天完成行政程序。

(中時 )