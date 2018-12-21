颱風搶修工程收賄215萬 監委彈劾前秀林鄉長

2018年12月21日 17:44 中時 鄭舲

花蓮縣秀林鄉前鄉長許淑銀於秀林鄉公所辦理5項搶險搶修工程期間，利用執行職務之便，收受賄賂215萬元，並圖利他人，監察院今審查通過並公布監察委員林雅鋒、王美玉提案，彈劾許淑銀，全案移送公務員懲戒委員會審理。

2012年8月蘇拉颱風重創花蓮縣秀林鄉，和仁、和中部落遭大量土石流掩蓋幾近滅村，中央撥款1000多萬元協助救災，當時擔任秀林鄉長的許淑銀找來黑牌承包商借牌包工程，並乘機收取1至2成共215萬元回扣。

林雅鋒、王美玉表示，彈劾理由有3點：一、 按地方制度法第57條第1項前段規定：鄉公所置鄉長1人，對外代表該鄉，綜理鄉政。同法第84條規定：鄉長適用公務員服務法；其行為有違法、廢弛職務或其他失職情事者，準用政務人員懲戒規定。

二、 許淑銀時任花蓮縣秀林鄉鄉長，未能廉潔自持，反而運用綜理鄉務職權，在秀林鄉遭遇重大天然災害、辦理5項搶險搶修工程之際，收受賄賂共計215萬元，經花蓮高分院判決犯貪污治罪條例之對於職務上之行為收受賄賂罪在案，另圖利時任建設課代理課長吳俊宏，使其收受賄賂共計30萬元。除了觸犯貪污治罪條例外，並有違公務員服務法規定，嚴重敗壞官箴及地方機關首長形象，違法事證明確，情節重大。

三、 許淑銀對於其收受賄賂共計215萬元坦承不諱，並深感愧疚。雖辯稱收受賄賂是用於救助災民及支付國軍人員餐費，但刑事第一、二審法院仍認定其有收受賄賂犯行，收賄違法事證明確。

(中時 )