百大商業價值明星榜出爐 迪麗熱巴擊退皇后秦嵐、周迅

2018年12月21日 17:14 中時 洪秀瑛

兩人有感情戲。（中天提供）

迪麗熱巴人氣高漲。（中天提供）

迪麗熱巴開直播。（取自微博）

26歲的迪麗熱巴近年人氣飆升，一躍成為最搶手的一線女主角，在大陸知名媒體最新發布的《2018最具商業價值明星榜TOP 100》中榮登第3名，連劉濤、孫儷等前輩也不是她的對手，近期兩位演出宮廷劇皇后角色而翻紅的秦嵐與周迅，也只在這份名單中分別排名84、91。

《2018最具商業價值明星榜TOP 100》依據明星一整年的影響力與熱度，以「專業力、代言力、帶貨力、曝光力、社交力」等五大標準作為評分項目，排名榜首的則是迪麗熱巴的老闆楊冪，排名第二的則是韓男團EXO前成員吳亦凡。迪麗熱巴在眾多新生代女演員中殺出重圍、擠進前3名，將其他一線花旦遠遠拋在後頭，像是排名13的趙麗穎、排名29的唐嫣，近日爆出有喜的劉詩詩則排名74。

有「零死角美女」稱號的迪麗熱巴，除了擁有維吾爾族的美貌外，演技也逐步受到肯定，從《三生三世十里桃花》中的可愛九尾狐白鳳九，到《秦時麗人明月心》中堅毅執著的麗夫人，再到《烈火如歌》中敢愛敢恨的烈火山莊大小姐烈如歌，迪麗熱巴一次又一次攻佔網路平台，像是《烈火如歌》一播出就成為當年度首部突破50億點擊率網劇，人氣爆棚。

剛拍攝完《三生三世枕上書》的迪麗熱巴，近來休假中的她心情愉快，日前在微博開直播與粉絲閒聊，身穿寬鬆的咖啡色毛衣，頂著招牌的浪漫長捲髮，自信地說「今日沒開美顏（特效）喔！」一聊就與粉絲聊了47分鐘，誠意滿滿。

迪麗熱巴在直播中自曝最近變胖了，「我休息了幾天，宅了幾天，每天吃吃吃！」有粉絲問到跨年計畫，迪麗熱巴則想了想回應「應該在家吧」。至於回顧2018年的感想，迪麗熱巴笑嘆：「2018年呢！我覺得過得挺快的，好像刷一下就年底了，今年應該算是還滿開心的，所以才會覺得過得特別快！」直播過程，迪麗熱巴數度用力清喉嚨，發出很man的喉音，47分鐘的直播中就出現至少5次，也讓粉絲焦急地頻頻關心「是不是感冒了？」

有別於迪麗熱巴在直播中與粉絲互動自然，像朋友般閒聊生活瑣事，《烈火如歌》男主角周渝民則被迪麗熱巴爆料完全不熟悉社群平台，迪麗熱巴更調皮虧他，「他很少玩這些東西，跟他可能只能用寫信的。」年紀相差11歲的兩人互動有趣，迪麗熱巴在片場時常對周渝民唱起《流星雨》，逗得周渝民很不好意思，她同時也稱他作「周老師」，「我看了他很多劇，他是擁有漫畫般氣質的男主角，不像是現實生活會出現的人！」兩人第一次見面時迪麗熱巴更緊張到不知如何開口，還是周渝民先主動打招呼，她大讚「他是非常接地氣的人呢」。

《烈火如歌》由新一代金鷹獎視后迪麗熱巴攜手金鐘影帝周渝民，譜出跨越前世今生的武俠愛戀，《三生三世十里桃花》幕後團隊操刀，找來《一代宗師》造型設計張叔平打造絕美武俠裝扮，《花千骨》導演梁勝權也入列，劇本出自《步步驚心》王牌編劇墨寶非寶，再度「虐」出古裝仙俠新經典。2019年1月2日起，每週一至週五晚八點將在中天綜合台36頻道播出。

(中時 )