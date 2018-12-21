新竹男子猥褻性侵少女 出庭辯兩情相悅被重判

男子覬覦鄰居未成年少女美色，強拉入廁所猥褻，被逮還辯稱與少女是兩情相悅。（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時
羅浚濱

43歲已離婚的李姓男子，覬覦鄰居未成年少女美色，強拉入廁所猥褻，進而侵入少女家中意圖姦淫，李辯稱與少女是兩情相悅，雙方各說各話，新竹地院查證相關證據拆穿，以成年人故意對少年犯強制性交罪，判處李男應執行有期徒刑4年2個月。

被害少女證述她陪哥哥去李男家喝酒，李男要求她拿衛生紙入廁所，把她強拉進去，對她上下其手猥褻，李男見廁所外有人，她趁隙離開回家，在二樓房間玩手機。

李男不久侵入她家把一樓大門反鎖，進她的房間一直用手摸她胸部及下體，她尖叫、用手推開及用腳踢等反抗，李男用身體壓住意圖姦淫，其兄回來敲門，她趁機掙脫跑去開門，李男趁隙逃走。

李男辯稱少女是愛慕他，兩情相悅在廁所對少女上下其手，少女回客廳後要他先去買酒，邀他到家裡房間喝酒聊天，兩人還相互口交，都有經少女同意，但生殖器並未插入少女陰道。

法官查證被害少女、其兄及母親證實，李男和被害少女在案發之前並非熟稔，亦無男女私情，榮總新竹分院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書，在女少陰道檢出男性Y染色體型別，鑑定結果與李男相符。

法官認李男辯是卸責之詞，為滿足人性慾，罔顧少女人格發展及心靈感受，所為惡性非輕，所犯成年人故意對少年犯強制猥褻犯罪及成年人故意對少年犯強制性交罪，應予分論併罰，量處上述應執行之刑。

(中時 )

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