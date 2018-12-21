苗縣衛生局推銀髮健康餐 呼籲長者均衡飲食保健康

2018年12月21日 18:13 中時 巫靜婷

苗栗縣衛生局延緩失能社區營養示範中心，21日展示近4個月銀髮健康餐推動之成果。（巫靜婷攝）

衛生局邀請社區關懷志工示範7套銀髮族健康套餐，每套皆由營養師以6大類食物組成研發，希望長輩們吃得對、吃得下、吃得巧。（巫靜婷攝）

為提升長輩飲食營養，衛生局在各鄉鎮市辦理社區營養照護人員培訓、營養健康講座等，希望長輩吃得健康。（巫靜婷攝）

苗栗縣衛生局為改善長者飲食營養，落實健康生活型態，8月起辦理延緩失能社區營養示範中心推動計畫，21日於苗栗市聖帝廟展示近4個月銀髮健康餐推動成果，並宣布將於苗栗市衛生所3樓成立「社區營養推廣中心」，提供長者營養飲食諮詢。

衛生局邀請竹南鎮佳興里社區關懷志工示範7套銀髮健康套餐，每套皆由營養師以6大類食物組成研發，並於現場向長者宣導健康飲食觀念，開放體驗其研發的營養教材、教具，及展示銀髮健康餐食譜等。

衛生局指出，為推動長者均衡飲食，社區營養推廣中心專任營養團隊奔波全縣，提供社區長者營養風險篩檢、舉辦營養照護人員培訓、社區團體營養健康講座，及辦理餐飲業者健康營養輔導等服務。

3個月內推動之成果包含，吸引2923名長者參與團體營養健康講座、培育250名種子師資投入營養照護、發展2套社區創意營養教具、研發「衛生餐飲關懷包」發送至各村里、輔導35家高齡友善健康飲食餐飲業者等，成績亮眼。

衛生局表示，未來設置完成的「社區營養推廣中心」將可提供民眾營養或飲食問題諮詢，秉持為銀髮鄉親健康把關的宗旨，將繼續研發適合在地長者飲食的新食譜與營養教具，結合食品衛生管理，落實推動長者飲食營養健康。

衛生局長張蕊仙表示，目前已輔導成立112個社區照護關懷據點，其中95個據點辦理中午供餐，結合農會家政班辦理均衡飲食，並發放衛生餐飲關懷包，希望長輩注重食品安全與衛生，能夠吃得對、吃得下、吃得夠、吃得巧。

(中時 )