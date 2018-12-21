復刻中橫公路健行 即將熱情引爆

中橫健行是救國團長久以來的金字招牌活動。（救國團花蓮縣團委會提供）

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去年復刻中橫健行，救國團花蓮縣團委會總幹事曾祈勝（左）著力甚深。（救國團花蓮縣團委會提供）
復刻中橫健行，每站都會有豐富且有意義的活動。 （救國團花蓮縣團委會提供）

「中橫健行」長久以來，曾是救國團青年自強活動的金字招牌，一直是風靡全台的夢幻活動，讓曾參與中橫健行的人士戀念不忘，救國團為傳承不怕苦、不畏難精神，下月將重新推出中橫健行活動。

救國團花蓮團委會總幹事曾祈勝21日說，1999年因921大地震，台灣災情慘重而停辦，這一停就停了10年，導致健行類活動風采不再，救國團決定今年冬季推出「中橫健行隊經典復刻梯」活動，希望藉此讓青年朋友了解活動的意義及核心價值。

曾祈勝說，「中橫健行隊」可以說是救國團當年的經典健行營隊，為期6天5夜的活動，報名往往秒殺，最高紀錄曾創下一個暑假100多梯次的紀錄，且要參加該項營隊得經師長推薦，功課成績好的學生才能參加，因在60-70年代能參加該營隊才叫「潮」，總能在校帶起話題。

此次6天5夜的路線，將從大禹嶺走到長春祠100多公里，夜宿觀雲、慈恩、洛韶、天祥、花蓮學苑等地，第1天讓朋友相互認識，效法關雲長的義薄雲天，第2天要讓參與者了解父母恩，第3天要感悟韶光易逝，第4天應認知養天地正義的文天祥精神。每站都會推出與地名相關的別致活動。

曾祈勝強調，「中橫健行隊」是救國團的珍貴資產之一，不少人期待重返中橫台8線上的健行活動，能發揚光大，救國團計畫下月22日、23日推出兩梯次復刻中橫健行隊活動，要讓更多人感受中橫之美，重新找回熱情與活力，為台灣走出更寬廣的未來。

(中時 )

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