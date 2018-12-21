監院明巡察政院 監委關注遍插五星旗是否屬言論自由

2018年12月21日 17:25 中時 鄭舲

監察院明日上午9時將由院長張博雅率領監察委員巡察行政院，除針對社會關注通案性議題提出詢問外，也有個別委員將就「遍插五星旗，是否屬於言論自由？」、「如何有效減少酒駕」等議題提出詢問，將由行政院長賴清德及各相關部會首長就重點項目提出說明，或在會後以書面回復監察院。

監察院指出，本次巡察行政院，將由行政院長賴清德率相關部會首長，就該院107年施政重點工作及預算執行情形進行簡報，再由張博雅針對監察院107年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權行使結果，作綜合性說明。

監察院表示，本次巡察將針對社會關注的通案性議題提出詢問，包括：「我國社會住宅推動現況與展望」、「對於精神障礙者刑前處遇、入獄治療及刑後處遇，而後回歸社區，需要跨部會協力」、「『踏實外交』之策略及願景」、「政府推動跨國司法互助之作為及成效檢討」、「國軍志願役人力招募成效之檢討」、「國防軍事採購預算編列及執行成效之檢討」、「非典型就業規範及執行情形之相關檢討」、「加強輔導與管理國內未登記工廠」、「健全偏鄉教育政策，確保偏鄉地區學生受教權益檢討」、「大學及研究機構之生醫科技成效、技轉與利衝迴避檢討」、「國道肇事率逐年增加有待積極研謀對策」、「完善交通網絡整合多元產業提升觀光競爭力之檢討」、「監獄受刑人(含收容人)服刑期間之醫療問題」、「司法兒少的處遇」等。

另外，有8位委員將個別就「台灣工程造價，列於國際後段班，應力求對策」、「遍插五星旗，是否屬於言論自由?」、「如何有效減少酒駕」、「有關臨界臨路農地農用管控機制之檢討」、「107年2月6日花蓮地震凸顯民眾居住安全疑慮」、「國家環保與永續發展計劃，及行政院永續發展委員會」、「台灣無兒少專責機關，原內政部兒童局整併至衛福部社家署及保護司，於兒少業務推展、協調及預算編列執行上之影響」、「為保障原住民族金融權，設置原住民族互助金庫之必要性」等議題提出詢問。

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(中時 )