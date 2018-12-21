總統：搭建溝通對話平台 不是所謂鄉愿

2018年12月21日 17:29 中時 曾薏蘋

原轉會組成今天運作滿兩年，蔡英文總統今主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第8次委員會議，總統致詞時表示，搭建溝通對話的平台，不是就是所謂的鄉愿。「我們仍然有足夠決心，要讓台灣成為一個真正的『轉型之國』」。透過轉型，於是能更民主、更自由、更平等，也更包容。「這就是我對轉型正義的態度」。

蔡英文強調，轉型正義不是哪一個人、或者哪個單位說了算。轉型正義需要整個社會共同面對，也共同努力。

蔡英文今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」會議致詞時指出，有些族人朋友會覺得，兩年只開八次會，是不是「轉得太慢」了？其實每3個月的委員會議中間，許多委員都花費大量時間，認真蒐集、彙整族群內部的意見。原轉會的5個主題小組跟幕僚單位，也都推動了各式各樣的工作。因為這些努力，兩年來，原住民族的歷史正義跟轉型正義，開啟了更廣泛的討論，也逐漸累積出一些成果。

他說，去年底，在原轉會各位委員一致支持下，開啟了亞泥議題的協商。經過一整年努力，協商已經取得進展；曾經有過激烈衝突的太魯閣族人、亞泥公司和政府三方，現在，不但可以坐下來談，更聚焦在改善居住安全、調查土地真相、思考未來礦區轉型等課題。這是四十年來第一次。

她說，今天的會議，也安排歷史小組的階段性工作報告，戰後不同時期教科書、課綱的分析結果。十二年國教新課綱的審議，目前已經來到尾聲。新的課綱裡，相當程度增加了原住民族的歷史跟文化觀點，也更加留意轉型正義等課題。

總統指出，不論是社會關注的重要個案，還是細水長流的教育政策，因為原轉會的對話，都促成了重要的改變。這是各位委員、以及相關部會一起達到的成果。

總統說，最近這幾天，台灣社會對轉型正義的議題，持續有許多討論，一直到今天，這個社會對轉型正義還有許多不同的想法。關於轉型正義，她很喜歡這個比喻：一個人單獨向前走一百步，跟一百個人同時跨出一步，其實後者是更困難，但也是更有意義的。她認為，在釐清歷史真相、想要誠心誠意實現跨族群跟跨世代的和解，「我們需要做的，就是那件比較困難的事」。

(中時 )