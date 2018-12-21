馬王政爭拒簽和解書 王金平證實：我沒關說幹嘛簽

2018年12月21日 17:37 中時 楊佳穎

前總統馬英九出版新書《八年執政回憶錄》大談馬王政爭內幕，並提及前立法院長王金平不願簽和解書。對此，王金平21日受訪坦言，確實有這麼一回事，而當初沒簽，是因為簽下去等於承認這是種關說，才要對外一致道歉，「但我沒關說，幹嘛要簽這東西」，所以當時不簽的理由就是這樣，凡事有大是大非。

王金平今出席立法院厚生會會長交接典禮，對於馬英九在新書中提到，馬王政爭間接讓太陽花學運沒辦法收拾，他受訪表示，尊重馬的說法，但一碼歸一碼，「當時主要還是不滿國民黨的召集委員，一下把朝野協商好的案子，很快速的就認為它是一個存查案，就宣布已完成審查，要送給院會存查」，這樣的舉動才讓社會及學生不滿，學生到了群賢樓前靜坐並衝進議場，正式形成所謂太陽花學運開端。

王金平下月也將出版新書《橋》，他表示，大家都熟悉一句話「船到橋頭自然直」，自己願意當一座橋，做各方面橋梁，也可以將很多好意見提供給未來國家領導，所以這《橋》有它重大的意義在其中。

至於「橋」作為中間溝通，但聽起來像要選總統？王金平則說，「緣成熟了，就宣布未來要怎麼走」，現在還沒到那成熟的時候，所以還是看看緣的變化是怎麼樣。媒體追問，「橋」是否會擔心被解讀為「喬事情」的「喬」？王笑回，要怎麼解釋都可以，反正中國字每個字都可做很多解釋、推想，盼大家想得正面一點，大家這樣比較健康。

談起新書銷售量是否會贏過馬英九，王金平淡回「不知道」，馬英九的書已很不錯，聽說印了8千本又要再加印一萬本，如此一來1萬8千本書就算很暢銷了，「很好，讓他把8年執政整個內容想法、各方面評論都寫出來讓國人了解，這是很好的事情」。

(中時 )