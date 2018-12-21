普悠瑪懲處擴大至17人！向上追究歷任局長 擬記鹿潔身大過

行政院普悠瑪報告
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中時電子報
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台鐵前局長鹿潔身。(本報資料照／黃世麒攝)

台鐵6432次普悠瑪翻覆意外事發至今已滿兩個月，今天(21日)下午4點，行政院召開記者會，公布調查報告與懲處名單，交通部代理部長王國材宣布名單擴大為17人，並將向上追究，包括過去三屆的歷任於長周永暉、范植谷和鹿潔身，其中鹿潔身由於是事發當下的台鐵局長，遭呈報記一大過；至於事發司機尤振仲並未列入懲處名單。

台鐵普悠瑪18死事故引發公安危機，政院今、明兩天要提出兩份報告。交通部代理部長王國材表示，事故懲處共分三個方向，包括台鐵局、交通部及司法被告，其中台鐵局懲處28日定案，名單有17人，自副局長以降，最重被記一大過調職；另外，前局長鹿潔身、周永暉、范植谷也被提報處分，最重記一大過。

至於司機員尤振仲等司法被告有10人，王國材說，其中尤振仲直接被告，其餘9員由家屬提告者，目前宜檢正在偵辦中，待有偵辦結果後才處理懲處問題。

台鐵局長張政源表示，普悠瑪事故共有組織、人員、程序、設備、環境等5大面向，懲處也是相對應的，17人名單包括副局長、處長、副處長、科長、段長、副段長、主任等相關督導主管，最高處分記一大過並調職。

王國材補充說，包括事故發生時的鐵路局長鹿潔身、以及兩位前任局長范植谷及周永暉都納入建議懲處範圍，主因是96年大里事故5死15傷，當時調查就是ATP隔離，台鐵局99年就建立遠端監控系統，事涉前兩任局長的原因是101年10月19列普悠瑪陸續到台鐵，但這幾年ATP未連線，顯未重視大里事故的安全意識，才會導致普悠瑪6年沒有ATP連線。交通部對三人建議處分從大過到小過不等，其中鹿潔身是大過。

可能被記大過的鹿潔身，目前已退休、沒有公職，懲處對鹿潔身有什麼影響？張政源說，即使鹿潔身被記大過，待遇、考績都不會受到影響，但是否影響退休金？則要等懲處確定後，視懲處程度才能進一步說明。另外2位前局長，范植谷目前為中國驗船公司董事長，周永暉則是現任交通部觀光局長，懲處是否影響他們現在的職務，交通部長王國材說，則要等28日懲處定案後再說，但如果是記大過確定，影響就會很大。

此外，王國材也說，明天也會提出台鐵大體檢總結報告，從土木、機電、組織、營運，四個小組會提出總結報告，包括短期安全組織改造，另外制度維修等課題都會一併提及。

(中時電子報)

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