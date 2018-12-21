美裝備「中俄艦艇殺手」 可齊射96枚獵殺航母

2018年12月21日 17:36 中時電子報 盧伯華

美軍B-1B戰略轟炸機試射長程反艦導彈LRASM

美國洛克希德．馬丁公司宣佈提前向美國空軍交付首批全新一代的遠端反艦導彈(LRASM)，美媒分析稱，此一編號AGM-158C系列導彈將有各種不同版本以供空軍轟炸機、戰鬥機與海軍艦艇使用，屬多平台隱形遠程導彈，可獨立作戰或透過訊息數據鏈進行聯合攻擊，專門針對中俄大型水面艦艇如航母與重型巡洋艦。此一新式導彈號稱是「改變遊戲規則」的殺手級武器，將大幅改變未來海戰態勢。

美媒《國家利益》指出，該導彈由美國國防高等研究計劃署(DARPA)與美國海軍、空軍共同推動的專案。按照計畫，美國海軍F/A-18E/F超級大黃蜂艦載機將於2019年開始裝備該導彈，隨後美空軍F-35戰鬥機、B-52戰略轟炸機和海軍主力艦艇也將陸續裝備它的不同版本。

陸媒《環球時報》報導說，五角大樓對該導彈的需求如此迫切，根本原因就是希望它能作為「中俄艦艇殺手」，遏止中俄海上力量的快速興起。美國前太平洋司令部司令哈里斯在2016年接受參議院軍事委員會質詢時曾表示，中國和俄羅斯海上力量正在高速發展，美軍迫切需要LRASM這樣的遠端反艦導彈。而今年以來，美軍也多次催促LRASM導彈早日列裝，以彌補當前美軍在遠端反艦能力上的致命弱點。

空射型長程反艦導彈攻擊水面艦艇示意圖。（圖／洛馬公司）

根據洛克希德．馬丁公司的聲明，首批LRASM將首先裝備美空軍B-1B戰略轟炸機，以滿足美軍在水面反艦作戰日益增強的需求，該公司並已在數月前以B-1B為平台進行此種遠端隱形導彈密集試射。

《環球時報》引述專家分析表示，當前美軍主力反艦武器是上世紀70年代研製的魚叉導彈，射程僅130公里，且飛行速度慢因而容易遭攔截，相較於近幾年中國與俄羅斯陸續裝備的新一代反艦導彈來說有相當大差距。美國海軍學會新聞網稱，中俄新型反艦導彈大都採用亞音速與超音速結合的飛行模式，射程可遠達400公里，很容易在美海軍艦艇作戰範圍外從容發起進攻，使得不具備長程導彈的美軍艦艇只能被動挨打。

艦射型LRASM從導彈驅逐艦的MK-41導彈發射筒示意圖。（圖／洛馬公司）

《國家利益》指出，正因如此，美軍於2009年緊急啟動LRASM專案，以該導彈是在美空軍「聯合空對地防區外導彈」(又稱賈斯姆─增程型)(JASSM-ER)隱形巡航導彈的基礎上改進而來，其最大射程超過900公里。即便考慮到傳感器等其他因素，新款的LRASM有效攻擊距離也將超過560公里。

報導說，除了射程大增之外，AGM-158C系統還具有極強的隱形能力，除了能獨立作戰，還可透過數據鏈調整航線目標進行聯合攻擊，對於攻擊航母等大型水面艦艇具有絕佳的優勢，「是一種無可比擬的武器」。一旦大量配備LRASM，可以抵消亞太地區面臨的「反介入/區域拒止」導彈的威脅。按照美空軍的演練規劃，4架B-1B編隊以高亞音速快速逼近敵方航母戰鬥群，可一次投射96枚LRASM導彈，如此規模的導彈突襲「足以摧毀任何艦隊」。因此不僅美軍將LRASM導彈視為「遊戲規則改變者」，日本也在新版《中期防衛力整備計畫》中提出引進該導彈的計畫。

中國大陸軍事專家認為，從性能指標上看，LRASM導彈的確堪稱新一代「智慧導彈」，它的智慧化攻艦和多方向突擊能力，讓防禦方的抗擊難度大增。專家也指出，該導彈的優良特性，必須依賴於美軍從太空到海面以下的全套作戰體系資訊支援。未來作戰是體系的對抗，單獨討論「海上艦艇能不能擋得住LRASM導彈」無異紙上談兵，必須將它們納入各自的作戰體系綜合考量，包括提前摧毀發射平臺都可以考慮在內。此外，新一代反艦導彈的發展並非只限於隱形功能，中國大陸發展的反艦彈道導彈也被美軍視為重大威脅之一。

(中時電子報)