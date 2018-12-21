《中時晚間快報》消息人士爆張淑玲 是壓垮蘇啟誠的稻草

2018年12月21日 17:35 中時電子報 綜合報導

◎消息人士爆張淑玲 是壓垮蘇啟誠的稻草

駐大阪辦事處前處長蘇啟誠因為日本關西燕子颱風衍伸出馳援國人不力事件而自殺，蘇的遺孀昨天發出聲明指出，蘇啟誠自殺並非受到假新聞壓力，而是「不想受到羞辱」。知情人士指出，台灣日本關係協會秘書長張淑玲正是壓垮蘇啟誠的最後一根稻草，因此日前張淑玲表達想到蘇啟誠的追思會致意，遭蘇太太拒絕。外交部原先規劃由張淑玲接任大阪辦事處處長，此一人事調動也遭到擱置。

◎柬埔寨染登革熱返台 人數暴增8倍

疾管署疫情監測資料顯示，國內今年截至目前為止，登革熱境外移入病例共330例，其中感染國家以柬埔寨66例為多，有61例為本國籍人士，為去年僅8例的8倍之多，今年國人至且柬埔寨平均一個月都有7、8千人左右，由於元旦連續假期、寒假及農曆春節即將接續到來，提醒前往柬國旅遊要特別注意，切記落實防蚊措施，以降低感染風險。

◎不爽自敘撤兵 美防長明年初走人

美國總統川普19日才宣布2千名美軍全面撤出敘利亞，國防部長馬提斯20日突然傳出決定辭職，以示抗議。馬提斯在辭職信中強調美國領導戰略聯盟的價值，還點名批評中俄，稱由於大陸和俄羅斯的威脅，美國更需動用所有力量為「共同防禦」提供保障。

◎陳綺貞巴黎取景被搭訕 詩人帥哥甜讚很有型

陳綺貞日前推出全新專輯《沙發海》，隨著聖誕佳節將至，近日推出新歌〈台北某個地方〉，在歲末年終煙火燦爛的時候，誰會是你心中第一個想起的人？希望藉由這個概念，送給歌迷最溫暖的祝福；此外，MV特別遠赴巴黎取景，陳綺貞還在街頭被搭訕，在莎士比雅書店前，被當地帥哥詩人注目，稱讚綺貞「Dress very well（很有型）」。

(中時電子報)