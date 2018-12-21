《中時晚間快報》消息人士爆張淑玲 是壓垮蘇啟誠的稻草

中時晚間快報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎消息人士爆張淑玲 是壓垮蘇啟誠的稻草

駐大阪辦事處前處長蘇啟誠因為日本關西燕子颱風衍伸出馳援國人不力事件而自殺，蘇的遺孀昨天發出聲明指出，蘇啟誠自殺並非受到假新聞壓力，而是「不想受到羞辱」。知情人士指出，台灣日本關係協會秘書長張淑玲正是壓垮蘇啟誠的最後一根稻草，因此日前張淑玲表達想到蘇啟誠的追思會致意，遭蘇太太拒絕。外交部原先規劃由張淑玲接任大阪辦事處處長，此一人事調動也遭到擱置。

◎柬埔寨染登革熱返台 人數暴增8倍

疾管署疫情監測資料顯示，國內今年截至目前為止，登革熱境外移入病例共330例，其中感染國家以柬埔寨66例為多，有61例為本國籍人士，為去年僅8例的8倍之多，今年國人至且柬埔寨平均一個月都有7、8千人左右，由於元旦連續假期、寒假及農曆春節即將接續到來，提醒前往柬國旅遊要特別注意，切記落實防蚊措施，以降低感染風險。

◎不爽自敘撤兵 美防長明年初走人

美國總統川普19日才宣布2千名美軍全面撤出敘利亞，國防部長馬提斯20日突然傳出決定辭職，以示抗議。馬提斯在辭職信中強調美國領導戰略聯盟的價值，還點名批評中俄，稱由於大陸和俄羅斯的威脅，美國更需動用所有力量為「共同防禦」提供保障。

◎陳綺貞巴黎取景被搭訕 詩人帥哥甜讚很有型

陳綺貞日前推出全新專輯《沙發海》，隨著聖誕佳節將至，近日推出新歌〈台北某個地方〉，在歲末年終煙火燦爛的時候，誰會是你心中第一個想起的人？希望藉由這個概念，送給歌迷最溫暖的祝福；此外，MV特別遠赴巴黎取景，陳綺貞還在街頭被搭訕，在莎士比雅書店前，被當地帥哥詩人注目，稱讚綺貞「Dress very well（很有型）」。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
質疑蘇啟誠之死 謝長廷在臉書上… 比誰愛錢？ 扁：他特別費用公務 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。