集集獲選30經典小鎮　鎮長陳紀衡赴交通部受獎

2018年12月21日 18:04 中時 沈揮勝

交通部觀光局2012年辦10大觀光小鎮遴選活動，集集鎮以「火車印象‧踩風集集」雀屏中選；今年再辦「2019年小鎮漫遊年—經典小鎮」，集集鎮又進入最終30個獲選名單；鎮長陳紀衡及縣府觀光處副處長林秀梅21日赴交通部受獎，並自製手舉牌行銷集集。

交通部觀光局經典小鎮遴選方式，是由地方政府推薦、民眾票選及祕密客走訪，邀集全國各地觀光旅遊領域專家學者、旅運業者、觀光產業協會等實地至全國各地小鎮進行旅遊體驗。

票選與祕密客現勘評分，從11月8日啟動至11月26日結束，最終遴選出30個經典小鎮；21日在交通部舉辦成果發表及頒獎記者會，陳紀衡、林秀梅及集集鎮受獎代表團自己手作手舉牌，包括腳踏車跟香蕉都上台，搭配「暖冬遊南投、集集最經典」口號，引人矚目。

陳紀衡指出，為配合「2019年小鎮漫遊年」，集集也將規畫一系列活動吸引遊客，包括12月底的「集集音樂馬拉松」揭開序幕、春節期間的「集集鄉土燈會」、4到5月座落921地震園區旁武昌宮的「泰順廊橋啟用系列活動」。

此外，暑期另有「寶島仲夏節-鐵道音樂祭」、「內地搖滾」，到10月「我愛綠隧健走」及「綠地野餐」等活動；並配合觀光局推出相關行銷，包括小鎮彩繪列車、推廣小鎮1日遊、2日遊產品，吸引旅客留宿體驗。

(中時 )