比誰愛錢？ 扁：他特別費用公務 馬英九因私使用

2018年12月21日 17:42 中時 曾薏蘋

前總統馬英九新書中提到前總統陳水扁比較愛錢，陳水扁今天在臉書的「阿扁踹共」跟馬英九比「誰比較愛錢」？他說，他非常生氣，並向馬英九「嚴厲抗議」，扁說，他的特別費都做公務用，不夠時又花自己的錢出來補；馬英九當台北市長時的特別費，因私使用，這樣卻無罪，到底誰比較愛錢？

扁還提到李前總統李登輝說，國家有「奉天專案」、「當陽專案」，是總統的私房錢，本金36億元，前總統李登輝時本息加起來約40億元，這不必編預算送立院或送決算送審計單位，如果他愛錢，不會把本利息40多億元全部繳庫，他也知道李前總統時怎麼花的，但沒有跟著花。

此外，扁又提他因龍潭案被關，可是龍潭案與他無關。扁問：「誰看錢比較重 不是很清楚嗎？馬總統，對不對？」

扁指出，當選總統半年，因網路泡沫化，國內經濟景氣下滑，他雖沒有在選舉時提出政見或對選民有所承諾，因苦民所苦，自動把薪水減年半，一個月少領40萬元，8年下來也少領數千萬元；反觀馬英九，2008年競選總統時政見發表會上說如果經濟未達「六三三」，要捐薪水一半，此政見後來跳票，至今一毛錢都沒有捐。

扁說，民選4位總統中，他是唯一沒有把選票補助款拿去成立基金會的，他的選票補助3億6000多萬元沒有成立基金會或拿到基金會，都捐給民進黨，馬英九選票補助款拿去那裡了？有捐給國民黨嗎？

阿扁還指出，國務機要費、即特別費，他被收押，馬英九任內將修改法律將全國相關的特別費都除罪，包括馬自己，只有他未被除罪。扁說，他的特別費都做公務用，不夠時又花自己的錢出來補；可是馬英九當台北市長時的特別費，一部分拿出來放在口袋私用，拿來給馬大姊、太太和女兒，因私使用，這樣卻無罪，到底誰比較愛錢？

(中時 )