三重警民合作檢舉車手　「斬手行動」成效斐然

2018年12月21日 17:42 中時 高彥哲

陳姓男子因缺錢花用，竟選擇加入詐騙集團擔任詐騙車手，在三重一代提領贓款，受害人數多達20人，得手不法資金110萬元。（高彥哲翻攝）

20日凌晨 4 時許陳嫌轉乘火車南下繼續提領贓款，警方掌握嫌犯住所，在旅館埋伏將3人逮捕，訊後並將3人依詐欺罪嫌送辦。（高彥哲翻攝）

三重警分局自宣布「斬手行動」以來短短4日，又逮到一起車手組織。近期查獲一名30歲的陳姓男子，因缺錢花用，竟選擇加入詐騙集團擔任詐騙車手，在三重一代提領贓款，受害人數多達20人，得手不法資金110萬元，警方循線攔查，於20日凌晨 4 時許，一舉查獲以陳姓車手為首的車手集團共3 人，訊後並依詐欺罪嫌送辦，警方也將持續追查上游集團。

警方調查，陳姓男子無業又缺錢花用，因朋友轉介見，發現車手報酬優渥，於11月中與同居的2名友人加入詐騙集團，擔任詐騙車手，以一人提款時，另2人就負責把風的手法躲避查緝，迄今提領金額已達新台幣500萬元。

警方表示，陳姓車手率同夥於今年11月底至12月初，在三重一帶超商、郵局等地留下60次提款資料記錄，領出金額共達110萬元，調查員警認為形跡可疑，隨即組成專案小組追查，20日凌晨 4 時許陳嫌轉乘火車南下，停留台南、雲嘉等處，繼續提領贓款，警方掌握嫌犯住所，在旅館埋伏將3人逮捕，當場查扣提款卡1張、犯案用手機4支等證物，並將3人依詐欺罪嫌送辦。

三重警分局長李安淳表示，針對近來發生車手提款案件，分局也將全面檢視資料，並持續挖掘新證據尋求突破口，另結合「檢舉抓車手 獎金1萬元」高額獎勵，日前將車手查緝專刊於轄內金融機構、超商廣為宣傳，鼓勵市民張大眼睛檢舉車手，一同為治安進一份心力。

(中時 )