SBL》本周兩遇舊洋將 台銀更憂「三洋將」不夠用

2018年12月21日 17:49 中時電子報 黃及人 ／彰化報導 ／彰化報導

也許是命運安排，台銀本周遭遇金酒與富邦，剛好碰上伍茲、賈西亞兩名曾效力過台銀的舊洋將，不免令人擔憂是否上演棒打老東家戲碼，但台銀總教練韋陳明說：「我沒特別感覺，洋將本來就是來來去去，我更擔心自家洋將狀態！」

21日上午練球時，剪去頭髮且染金髮的伍茲走進彰化體育館，直接選擇無視台銀隊職員，只跟泰勒、史密斯兩名洋將講個兩三句話，充滿表達自己對前東家的不滿，韋陳明說：「反正他就是看到我們都裝不認識，我們也沒差啦。」

只是比起擔心碰上伍茲、賈西亞兩名舊洋將，韋陳明更擔心的是史密斯、羅德尼與泰勒，因為3人各有狀況，史密斯是練球不夠積極，也會假裝自己受傷，羅德尼明顯不太堪用，泰勒狀態更慘，有可能兩周後腳踝傷勢仍然好不了。

「史密斯真的很會看我們臉色，如果贏球，他就可以正常走路離開，一旦輸球怕被怕，就變一跛一跛離場，練球也不夠積極，我都已經警告很多次了，」韋陳明說，「至於泰勒應該1月初無法痊癒，畢竟兩周過去了，他仍無法跑動。」

如此一來，比起擔心被前洋將上演棒打老東家，台銀更需擔心的是，趕緊找到新洋將改變當前窘境，「我每天都在思考，也努力想找備胎，可是透過經紀人介紹或看比賽影片，的確不太準確，我們必須找到確實了解能力的洋將。」

韋陳明甚至提前放話，假如富邦本周打完，真的選擇釋出基斯，他們絕對考慮改找基斯，「我想不僅是台銀，其他球隊或許也對基斯感興趣，就跟其他隊伍用伍茲與賈西亞道理一樣，除了省去量身高麻煩，更可提前了解洋將球風。」

「也因我們本來就了解伍茲與賈西亞，才有辦法想出不同方式對付他們，但現在我更擔憂的，還是必須趕緊解決我們自己洋將問題。」韋陳明說。

(中時電子報)