美國23歲女飛魚 奧運5金得主宣布退役

美國女飛魚、奧運5金得主、現年23歲的佛蘭克林，因為無法擺脫傷勢決定退役。(美聯社)

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中時電子報

曾奪得5面奧運金牌、線年僅23歲的美國「女飛魚」佛蘭克林(Melissa Jeanette Franklin)昨日在個人社交網站宣布高掛戰袍退役了。

出生於1995年5月10日的佛蘭克林，父母親都是加拿大人，從小就顯露過人的游泳天分，母琴原本希望她代表加拿大出賽，但佛蘭克林最終選擇披上美國隊戰袍。

佛蘭克林成名的時候只有16歲，她在上海世錦賽勇奪3金1銀，緊接著又在2012年倫敦奧運大放異彩，分別拿下100公尺仰式、200公尺仰式、800公尺自由式接力以及400公尺混合式接力賽金牌，並在400公尺自由式接力賽獲得銅牌，被外界喻為女飛魚。

倫敦奧運結束後佛蘭克林放棄很多代言機會，沒有陷入名利雙收的迷思，反而繼續刻苦訓練，期盼能在每個項目都能爭取到最好成績。

佛蘭克林在2016年里約奧運的時候狀態已經下滑，只在800公尺自由式接力賽與隊友攜手完成衛冕，2017年雙肩開刀動手術，原本是希望能徹底解決肩膀發炎的傷勢，可惜復原不理想，不僅錯過了世錦賽，就連接下來的比賽都很少看到她的身影。

運動傷害就是每位運動員的「魔鬼」，一旦被纏上就很難擺脫，佛蘭克林雖然目前只有23歲，理應正值顛峰時刻，沒想到天妒英才，一個傷勢就足以讓才華洋溢的天才殞落。

(中時電子報)

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