冬季熱辣辣～W Hotel X TABASCO® 打造「辣麼狂快閃餐車」

2018年12月21日 18:22 中時 徐力剛

3款特製風味塔可加入TABASCO®點綴，為味蕾帶來全新衝擊。（徐力剛攝）

甜點「煙燻辣椒TABASCO® 巧克力塔」口感獨特，可同時品嘗酸、甜、苦、辣4種風味。（徐力剛攝）

WOOBAR調酒師結合TABASCO®與食材創意， 推出4款主題飲品。（圖片提供／台北W飯店）

台北W飯店跨界聯名創新例，攜手美國辣椒汁TABASCO®打造全新「辣麼狂快閃餐車」，即日起至2019年1月13日止，平日下午17時至21時，週末下午13時至21時快閃酒店1樓。

就美食來說，許多主廚擅長使用「調味料」增添風味，如同為美饌施予魔法，帶給舌尖全新體驗。台北W飯店行政主廚Joshua Marshall此次以TABASCO®結合塔可餅皮，打造3款特色塔可餐點，滿足饕客味蕾。其中「BAJA STYLE FISH TACO下加州風味炸魚塔可」精選鯛魚入鍋酥炸，搭配煙燻辣椒蛋黃醬與濃郁起司，最後以TABASCO點綴，充滿加州熱帶陽光風情。

主廚推薦「YEN ROASTED DUCK TACO紫艷烤鴨塔可」，以本土烤鴨為靈感設計，塔可餅皮上鋪滿鴨肉、小黃瓜及梅子醬，消費者可依個人喜愛添加TABASCO®辣椒汁，多層次口感令人驚艷;另道傳統墨西哥料理「TINGA DE POLLO TOSTADAS墨西哥辣味雞肉玉米脆餅」，塔皮經高溫油炸酥脆帶勁，佐以培根和牧人風味TABASCO®辣椒汁煮黑豆，最後放上陳年起司絲提味。

喜愛嚐鮮消費者不可錯過「SMOKED CHIPOTLE CHOCOLATE TART FLAVORED WITH TABASCO® CHIPOTLE SAUCE 煙燻辣椒TABASCO® 巧克力塔」，特選65%的黑巧克力為基底，甘納許混合白蘭地及辣椒粉製作，佐以TABASCO®煙燻辣椒汁，是款兼具酸、甜、苦、辣風味甜點。

WOOBAR同步推出FUEL BUZZ 活綠覺醒、SMOKED BACON BLOODY MARY煙燻瑪莉 2款酒精飲品，其中調酒「活綠覺醒」以青椒汁為靈感發想，微微辛辣感顛覆饕客味覺;而「煙燻瑪莉」結合經典TABASCO®紅椒汁與伏特加，濃郁番茄味中帶著烏斯特醬獨特的厚度口感，尾韻帶有黑胡椒辛辣風味。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )