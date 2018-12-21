黑膠聖誕樹迎接聖誕 聽黑膠咖啡免費喝

三重南區分館以黑膠唱片佈置的懷舊復古耶誕樹，耶誕前夕也特別推出耶誕限定「黑膠下午茶」，只要到三重南區分館借黑膠，即可免費享用咖啡。（高彥哲翻攝）

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高彥哲

迎接耶誕節，今年新北市立圖書館三重南區分館，特別用黑膠唱片佈置的懷舊復古耶誕樹，打造獨具特色的「黑膠聖誕樹」，耶誕前夕更特別推出期間限定「黑膠下午茶」，民眾於只要在活動時間到三重南區分借黑膠，即可免費享用咖啡，邀請喜愛黑膠唱片的朋友一起過個不一樣的黑膠耶誕！

以黑膠音樂為主題打造的三重南區分館，打造專屬的「黑膠」視聽體驗空間，開館後吸引了許多民眾前往體驗黑膠唱片魅力，為讓更多朋友，可以享受復古又新潮的黑膠音樂體驗，耶誕前夕開放黑膠唱片館內借閱，並特別推出耶誕限定「黑膠下午茶」活動，22日、23日下午1點到5點，只要到三重南區分館館借黑膠，即可免費享用咖啡。

館方也特別打造以黑膠唱片佈置的懷舊復古耶誕樹，獨具特色的「黑膠聖誕樹」，同時也是書架，搭配「黑膠下午茶」，充滿濃濃文青風，立即成為讀者拍照打卡的焦點，邀大家一邊感受黑膠音樂溫暖的聲線，一邊啜飲香醇咖啡。

分管表示，12月三重南區分館也規畫了「復古潮青打卡趣」活動，只要穿著復古或耶誕裝扮，在管內「黑膠視聽體驗區」及「明星化妝間」拍照打卡，並將照片上傳新北市立圖書館FB，將有機會獲得黑膠機及相關周邊商品。於蘆洲集賢分館也利用纏繞畫創作佈置了藝術聖誕樹，只要到蘆洲集賢分館借書，也能獲得纏繞耶誕小矮人DIY手作材料包，製作獨一無二的纏繞耶誕禮物，歡迎對大小朋友一同共襄盛舉，來圖書館過個濃濃文青風的聖誕節。

(中時 )

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