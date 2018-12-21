若當選民進黨新主席 游盈隆：絕對不可以當YES MAN

2018年12月21日 18:07 中時 曾薏蘋

民進黨主席參選人游盈隆今在臉書指出，這一次黨主席補選的最重要目的是必須選出一位能力挽狂瀾的黨主席。在面對黨籍總統時，能腰桿挺直，據理力爭，捍衛黨的基本主張與核心價值，絕對不可以唯唯諾諾，絕對不可以當YES MAN。

游盈隆還說，新的黨主席絕對不能只會溝通協調，因為這樣是自我矮化，把黨主席做小了，把黨主席降級成為黨秘書長。何況，只一味強調黨主席要溝通協調，忘了黨主席有更大、更重要的角色與功能，很可能將黨主席淪為黨內各大派系山頭大哥的小弟，仰人鼻息，沆瀣一氣，一起和稀泥、扯爛污，如果這樣，又如何救亡圖存、力挽狂瀾呢？

以下是臉書全文：

民進黨黨主席參選人游盈隆有話要說（六）

民進黨不需要Yes Man，需要的是不一樣的領導........2018民進黨遭遇歷史性空前挫敗，蔡英文總統兼黨主席黯然辭兼黨主席，依黨章規定需補選黨主席。這一次黨主席補選，若非我挺身而出，必然是在當權派協調共推一位人選，然後這場補選就安安靜靜的、不著痕跡的偷渡過去，就草草結束了。不會出現有意義的競爭，不會有精彩的對話，不會有黨敗選原因的檢討，更不會有黨要如何收拾殘局、如何因應即將到來的2020總統與立委選舉的討論。

這一次黨主席補選的最重要目的是必須選出一位能力挽狂瀾的黨主席。他必須有新思維，能精確體察民意與民心的動向，藝高人膽大；他必須能言、直言、敢言，在面對黨籍總統時，能腰桿挺直，據理力爭，捍衛黨的基本主張與核心價值，絕對不可以唯唯諾諾，絕對不可以當YES MAN。

新的黨主席，必須有雄才大略，有寬闊的胸襟氣度、深邃的歷史眼光、極佳的國際視野、用人唯才，最重要的是能指引民進黨與台灣的發展方向與目標，提出適當的執政路線與方法，並打造出黨的發展共識。

新的黨主席絕對不能只會溝通協調，因為這樣是自我矮化，把黨主席做小了，把黨主席降級成為黨秘書長。何況，只一味強調黨主席要溝通協調，忘了黨主席有更大、更重要的角色與功能，很可能將黨主席淪為黨內各大派系山頭大哥的小弟，仰人鼻息，沆瀣一氣，一起和稀泥、扯爛污，如果這樣，又如何救亡圖存、力挽狂瀾呢？

昨天（12/20)一早我特地去前主席「信介仙」墳前致敬，誠摯地表達我對他的尊敬和想念。他是民進黨人「永遠的歐吉桑」、「永遠的主席」、「永遠的信介仙」。他無私無我、大開大闔、雍容大度、膽識過人、不戀棧權位、堅持大是大非的領袖風範，令人心悅誠服，是我的偶像，當然也是我最想效法學習的對象。

(中時 )