女模見70歲阿伯 一開口要「報明牌」

2018年12月21日 18:08 中時 洪秀瑛

眾星提前過耶誕。（凱渥提供）

林柏叡。（凱渥提供）

與幼稚園小朋友獻唱耶誕歌曲。（凱渥提供）

陽詠存（下）。（凱渥提供）

趙孟姿（右）（凱渥提供）。

耶誕節即將到來，陽詠存、廖奕琁、趙孟姿、林柏叡、福地祐介、鈴木有樹今（21）日特別前往新北耶誕城，與4位來自中華長照協會的獨居長者逛街、聊天，還遇上校外教學的幼稚園小朋友獻唱耶誕歌曲，讓長輩們笑得合不攏嘴，直說：「真的好久沒這麼開心了！」

高顏值夫妻廖奕琁和鈴木有樹與年近70歲的老先生相談甚歡，超樂觀的視障老先生心不盲，笑說：「一聽就知道你是美女！」隨後注意力更放在廖奕琁身上，聊得相當開懷，他不但主動提醒廖奕琁要注意身體健康，更大聊股票投資，讓廖奕琁笑說要跟老先生互留聯絡方式，要記得「報明牌」給她；鈴木有樹說，老婆本來就很有長輩緣，每次回去過節，總是被家裡長輩圍繞，雖然日文沒有完全聽懂，但溫暖的甜笑總是讓老人家看得心暖暖。

特別的是，有位精通日文的老先生，和福地祐介兩人不停的用日文交談，一旁陽詠存聽的津津有味，提到食物時還熱情搶答，原來陽詠存曾在日本餐廳打過工，食物的日文名稱完全難不倒她，且因陽詠存和奶奶從小感情就很好，和長輩聊天完全不怕沒話題。陽詠存更與一旁90多歲的奶奶聊起美容，連奶奶住在永和50多年、曾當過12年幼教老師的故事都知道，親和力十足；福地祐介想起6年多前住北京時，也曾和朋友一起到幼稚園照顧身心障礙的孩子，這次和老先生聊得起勁，還詢問下次和爺爺奶奶吃飯是什麼時候，讓爺爺開心的笑到眼睛都瞇起來。

奶奶帶大的趙孟姿陪伴一位拄著拐杖的爺爺，由於爺爺行動緩慢，趙孟姿全程彎腰攙扶，更貼心表示「不累」，由於這次陪伴的長者多半膝下無子，活動即將結束的時候，爺爺還握著趙孟姿的手，關心她的感情狀況，聽到趙孟姿還沒結婚，緊張催她：「妳要趕快挑個好對象，不要像我老了只剩一個人。」讓趙孟姿笑說自己還不急，要爺爺不必擔心，但對於爺爺的話不免感到有些心酸，希望社會多關懷這些獨居長者們的心情。

林柏叡成長過程中沒有和爺爺奶奶相處經驗，對於開啟話題一開始有些「卡卡的」，但他很快就找到相處竅門，林柏叡表示，老人家最喜歡的晚輩們認真聽他們說話，適時給予回應，他們就會感到被重視，「陪伴真的很重要，我想要花更多的時間在家人身上，好好彌補他們」。圖/凱渥

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