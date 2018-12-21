煎蛋？烤小鳥？男子情場失意當街喝茫光溜溜

2018年12月21日 18:19 中時 吳敏菁

一名男子光光，趴臥街頭，員警迅速前往處理。（翻攝《愛秀水說秀水》臉書）

一名男子光光，趴臥街頭，員警迅速前往處理。（翻攝《愛秀水說秀水》臉書）

民風純樸的彰化秀水鄉，怎麼當街有人玩起天體營？秀水鄉幼兒園前大馬路，一名男子脫光光，趴臥街頭，照片PO網掀起熱議，「他是怎麼了？天這麼冷還在日光浴」、「煎蛋？烤小鳥？」員警前往處理，才知他情場、工作兩失意，喝茫了，送上暖暖紅豆餅、熱茶開導，他深受感動，發誓振作。

這名情場失意男子，當街脫光趴臥街頭，驚嚇不少路人，不免暗罵「搞什麼？這太妨害風化了吧？」照片被PO網，掀起網友熱議，「傻眼！還以為是充氣娃娃」，「是被撞了嗎？」還是在「接地氣？」，而此男子驚世駭俗之舉，更有人酸還好不是正面向上，「趁今天氣溫回溫，趴著讓鳥巢滅滅菌吧！真是懂得享受」。

秀水分駐所聞訊後，迅速前往處理，原來男子從南部北上鹿港打工，情場受創、工作受挫，喝酒自我麻痺，灌到茫茫然，一路走到10多公里外秀水市區後，脫光光趴在大馬路上。

秀水分駐所表示，男子30歲，員警到場聞到酒氣薰天，隨即拿被子幫失意男蓋住，男子情緒激動，員警陳冠麇、張博為知道深入原委，準備紅豆餅、熱茶，熱心開導、安慰，寒冬裡的一到暖流，溫暖的男子的心，不禁感動到熱淚盈眶，「我茫了、錯了，不知自己在幹什麼？」、「有這麼好心的警察！我以後也會振作啦」。

(中時 )