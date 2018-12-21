MLB》搶人大戰開打？ 洋基老將：想和馬恰多同隊

馬恰多（Manny Machado）（右）。（美聯社）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

今年季後自由球員的大咖球星馬恰多（Manny Machado）今天（21日）拜訪完費城人隊，未來動向還不明確，但不少球隊的球員已迫不及待想與他當隊友，今天洋基投手哈普（J.A. Happ）就公開對馬恰多招手，期待明年能一起穿上條紋球衣。

影》馬恰多拜訪費城人 球迷：把合約金帶走吧

哈普今年季中才來到洋基，11場比賽均先發登板，成績7勝0敗、自責分率僅2.69，堪稱生涯最佳數據。日前他也與洋基完成續約，新約為期2年外加第3年的選擇權，第3年得視投球局數與先發場次而定。

確定明年可以繼續留在洋基後，哈普今天公開喊話，希望可以與馬恰多同隊一起並肩作戰，他開心表示：「馬恰多已證明他是全方位的球員，兼備打擊、守備及傳球，像他這樣的球員不管到哪隊都很讓人興奮，我真的很歡迎他來紐約。」

不過對於想與馬恰多同隊的心願，哈普可能得再等等，雖外界盛傳馬恰多的第一志願是洋基，且洋基目前也得補強游擊防區戰力，可惜洋基老闆小史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）似乎對馬恰多今年季後賽散漫跑壘的表現頗有意見。

目前可以確定的是，馬恰多已與白襪隊、洋基隊及費城人隊高層會面過，不過他本人至今尚未鬆口可能會去哪一隊，倒是不少球隊的球迷與球員都極力爭取馬恰多的加盟。

(中時電子報)

美國23歲女飛魚 奧運5金得主宣布…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。