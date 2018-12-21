MLB》搶人大戰開打？ 洋基老將：想和馬恰多同隊

2018年12月21日 18:14 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

今年季後自由球員的大咖球星馬恰多（Manny Machado）今天（21日）拜訪完費城人隊，未來動向還不明確，但不少球隊的球員已迫不及待想與他當隊友，今天洋基投手哈普（J.A. Happ）就公開對馬恰多招手，期待明年能一起穿上條紋球衣。

哈普今年季中才來到洋基，11場比賽均先發登板，成績7勝0敗、自責分率僅2.69，堪稱生涯最佳數據。日前他也與洋基完成續約，新約為期2年外加第3年的選擇權，第3年得視投球局數與先發場次而定。

確定明年可以繼續留在洋基後，哈普今天公開喊話，希望可以與馬恰多同隊一起並肩作戰，他開心表示：「馬恰多已證明他是全方位的球員，兼備打擊、守備及傳球，像他這樣的球員不管到哪隊都很讓人興奮，我真的很歡迎他來紐約。」

不過對於想與馬恰多同隊的心願，哈普可能得再等等，雖外界盛傳馬恰多的第一志願是洋基，且洋基目前也得補強游擊防區戰力，可惜洋基老闆小史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）似乎對馬恰多今年季後賽散漫跑壘的表現頗有意見。

目前可以確定的是，馬恰多已與白襪隊、洋基隊及費城人隊高層會面過，不過他本人至今尚未鬆口可能會去哪一隊，倒是不少球隊的球迷與球員都極力爭取馬恰多的加盟。

(中時電子報)