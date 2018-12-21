美控陸網路竊密 陸外交部斥：謊言說一萬遍還是謊言！

2018年12月21日 18:16 中時 藍孝威

美國司法部20日指控2名大陸公民在十多年的時間裡與大陸國家安全部門聯合開展了一場廣泛的駭客活動，涉嫌滲透45家美國公司和政府機構，竊取知識產權和其他數據。大陸外交部發言人華春瑩今天兩度回應，痛斥美方「邪不壓正」、「謊言說一萬遍還是謊言！」

21日上午，華春瑩即發布新聞稿，指責美方捏造事實、無中生有，在網路安全問題上對陸方進行無端指責，以所謂「網路竊密」為由起訴2名陸方人員。此舉嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害陸美合作，性質十分惡劣，陸方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩表示，大陸政府在網路安全問題上的立場是一貫的、明確的。大陸是網路安全的堅定維護者，一貫堅決反對並打擊任何形式的網路竊密。大陸政府從未以任何形式參與或支持任何人從事竊取商業秘密的行為。

華春瑩反批，長期以來，美國有關部門對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網路竊密和監聽、監控活動，這早已是公開的秘密。美方以所謂「網路竊密」名義對陸方進行無端指責，「純屬倒打一耙，自欺欺人」，陸方絕不接受。

華春瑩表示，陸方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止在網路安全問題上對陸方的誣蔑抹黑，撤銷對陸方人員的所謂起訴，以免對兩國關係以及雙方在相關領域的合作造成嚴重損害。陸方將採取必要措施堅定維護大陸的網路安全和自身利益。

21日下午的大陸外交部例行記者會上，華春瑩除了重申上午的聲明，另外她補充強調，美國習慣於援引各種不具名的消息來源，和貌似真的數字對陸方進行所謂的指責，但是後來都證明是假的，這已經不是一次兩次了。

華春瑩舉例，彭博商業週刊日前報導，大陸在蘋果、亞馬遜和其他美國公司的產品中植入芯片，從後台竊取並傳輸消息，結果遭蘋果、亞馬遜、超微等公司在第一時間否認。

華春瑩表示，這次美國又以所謂的網路竊密為由起訴2名陸方人員，指責大陸公民攻破惠普公司和IBM公司的網路，「但是我看到今天有報導說，IBM公司已經澄清，表示沒有任何證據顯示該公司或者客戶的敏感數據被陸方盜用。」

華春瑩斥責，美國作為當今世界第一強國，不僅妄自尊大，自私自利，而且出於維護自身霸權的狹隘思維，對打壓別國正當的發展權利無所不用其極，甚至不惜捏造事實，無中生有，這與它大國的地位不相符。「這樣的一個美國對世界和平穩定不是件好事，從長遠看也不利於美國自身的利益。」

華春瑩痛批，無論是網路安全問題，還是以前所謂的航行自由問題，美方有些人總是習慣於不斷地對陸方進行各種各樣的抹黑，無理地指責，扣各種帽子。「他們也許認為謊言說上千遍就成了真理，但是我想告訴他們，謊言說一萬遍還是謊言。」「這個世界上最終邪不壓正，正義也許會遲到，但是永遠不會缺席！」

(中時 )