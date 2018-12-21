陳冠霖周旋兩女星 鐵粉護主

2018年12月21日 18:22 中時 洪秀瑛

陳冠霖（右）與李燕。（三立提供）

兩人有對手戲。（三立提供）

陳冠霖。（三立提供）

三立新八點檔台劇《炮仔聲》正緊鑼密鼓拍攝，陳冠霖這次飾演設計公司總經理，也是豪門繼承人。角色個性低調，不應酬、不出席公關活動、不願意接受媒體採訪，甚至沒什麼朋友。之前陳冠霖在《一家人》中與韓瑜湊對，這次新劇中搭檔曾莞婷與李燕，好在每次不管他搭檔誰，死忠粉絲都會默默接受，不會發生相互謾罵，還有網友說：「陳冠霖好幸運，都搭不同女神，他是『百搭男神』。」

李燕在劇中飾演林在培的女兒家芸，她個性強硬不服輸，好面子，常被形容像個男人婆。可能是因為排行老三的緣故，感受到吳爸（林在培飾演）想生兒子，並子承父職的願望，她為了不想讓吳爸失望，從小就凡事都想要贏過男生，向吳爸證明自己有不輸男人的實力，甚至想考警察，完成吳爸的願望，卻因身體的先天小毛病，斷了當警察念頭。

隨著《金家好媳婦》播出將進入尾聲，接檔新戲《炮仔聲》預告陸續播出，陳冠霖劇中為了應付長輩們的不停催婚壓力，竟然找上李燕，雙方簽訂了「戀愛契約」，希望從此換來耳根清靜。這對算是歡喜冤家，從不斷鬥嘴到最後假戲成真，變成陳冠霖主動追求李燕要求交往，過程中笑料不斷，由於李燕很有個性，還被網友開玩笑說：「真像兩個男生在鬥。」

(中時 )