《私人戰爭》中東實景拍攝 挖戰地屍塚難民集體搥胸

2018年12月21日 18:21 中時 潘鈺楨

羅莎蒙派克（左）演繹「獨眼戰地記者」。（采昌提供）

真人真事改編、描述「獨眼戰地記者」瑪麗科爾文（Marie Colvin）人生最後十年的電影《私人戰爭》（A Private War），為了追隨著瑪麗生前足跡，導演馬修海涅曼（Matthew Heineman）率劇組深入動盪不安的中東約旦，實景拍攝片中所有戰爭場面。令人吃驚的是，本片出現的所有難民，都是真正飽受戰火摧殘的難民，說出來的話語也不是編撰出來的台詞，而是難民們真實故事，讓女主角羅莎蒙派克（Rosamund Pike）忍不住表示：「我覺得非常震撼！她根本不是在跟身為演員的我說話，而是真實地在跟來自西方的記者述說她的遭遇！」

《私人戰爭》是紀錄片名導馬修海涅曼的首部劇情長片，他的紀錄片作品曾入圍奧斯卡最佳紀錄片，並榮獲日舞影展最佳紀錄片。片中所有戰爭場面，都選在中東約旦進行拍攝。因為約旦北臨敘利亞，東臨伊拉克，東南臨沙烏地阿拉伯，西臨以色列和巴勒斯坦，各地勢力在此碰撞，政治非常不穩定。但為求戰爭場面的真實性，並盡可能貼近瑪麗科爾文的生命軌跡，導演不惜率領劇組前進中東，實景拍攝所有戰爭場面。這讓以本片入圍金球獎影后的羅莎蒙派克稱讚：「馬修海涅曼真是擅長讓電影場面變得真實，令人嘆為觀止。」在片中飾演女主角男友的史丹利圖奇（Stanley Tucci）也表示：「和馬修合作非常有意思，雖然他是非常知名的紀錄片導演，卻是第一次拍攝劇情長片，可以想像他壓力一定很大，畢竟劇情片和紀錄片是完全相反的兩回事，但他真的完成得非常好。」

比悲慘更悲慘的真實 《私人戰爭》揭露無情戰火下的慘痛真相

更讓人吃驚的是，在馬修海涅曼的堅持之下，《私人戰爭》片中出現的所有難民畫面，都不是找專業演員扮演，而是真正在戰火下飽受煎熬的難民。他不辭辛勞地親自走訪難民營，並表示：「對我來說，本片不僅要描繪瑪麗科爾文，更要表達戰爭的真相。我花費很長時間尋找、訪問了很多難民，像是片中有幕女主角訪問難民的橋段，事實上那位難民說的根本不是台詞，而是自己的真實故事。當這位難民說出『希望全世界都能聽到我的遭遇』時，她不僅是和主角說，同時也是在對全世界觀眾發聲！」

此外，片中還有一場挖掘戰地屍塚的戲，一旁圍觀的人群也是當地飽受戰火摧殘的居民。導演說：「挖出骨骸時，這些群眾集體搥胸低呼，場面一片哀悽。事實上，這完全不是刻意安排的橋段，而是這群當地人感受悲傷時的真實表現。『搥胸低呼』正是伊拉克人表達對死者尊重的傳統習俗。」本片不僅真實呈現戰爭的殘酷，也將正在上演的世界局勢，展現在全世界觀眾眼前。

劇情描述身在戰火最前線的戰地記者瑪麗科爾文（羅莎蒙派克飾演），長期在戰亂當中奔走，揭發戰火之下的真相，並為平民百姓發聲。為了報導凶險的「斯里蘭卡內戰」，她被戰火波及而失去左眼。然而她不因此示弱，反而自豪地戴上有如海盜般的黑色眼罩，與戰地攝影師保羅康羅伊（傑米道南飾演）繼續在戰場上穿梭。這樣的生活方式，讓瑪麗深受「創傷後壓力症候群」（PTSD）折磨，腦子裡總有揮之不去的雜音，以及血肉模糊的痛苦記憶。即使如此，那股報導真相的強烈慾望，還是一次又一次地把她拉回戰場當中。直到，她來到生平所見最慘烈的革命「阿拉伯之春」。電影明年1月4日在台上映。

(中時 )