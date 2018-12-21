為長者寒冬送暖　華山基金會辦聖誕湯圓派對

2018年12月21日 18:21 中時 何冠嫻

縣議員李文斌（左二）的苗栗縣阿斌哥大愛協會拋磚引玉，捐助15萬元照顧10位長輩。（何冠嫻翻攝）

華山基金會21日於苗栗縣後龍鎮校椅里活動中心，舉辦「聖誕老人搓湯圓冬至送暖」活動，新港國小附設幼兒園的孩童們也共襄盛舉，讓孤單的長輩們能在大人小孩的歡笑中，提前感受團圓的溫馨氣氛。

華山基金會自1999年於全台各地設置愛心天使站，照顧當地失依、失能、失智的長輩們，並提供關懷訪視、居家環境改善等服務，向獨居老人致電問安，撫慰寂寞，陪伴長輩們在熟悉環境安享晚年。

新港國中小附設幼兒園師生21日帶來可愛的舞蹈表演，還集資贈送紅包，順利印刷公司也共同響應，吉元、信和有線電視協助宣導公益，各界通力合作讓長輩們能在寒冬中感受到暖暖的佳節氣氛。縣議員李文斌的苗栗縣阿斌哥大愛協會，更準備湯圓食材，和長輩們一同搓湯圓歡慶冬至，並認捐10位長輩明年的長年服務經費15萬元，藉拋磚引玉之舉，盼各地善心人士跟進，讓長輩們得以安享晚年。

目前華山基金會在全縣服務人數約有900多人，期望能找齊認助天使，每月以1250元捐助1位長輩。華山基金會後龍站長徐婉容表示，從10月開始至明年2月盼能找到200位認助天使，目前還差170位，她盼各界善心人士能踴躍參與，將關懷遍及每個需要的角落。

(中時 )