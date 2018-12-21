上音與台藝大交流 林在勇：像談戀愛

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旺報

「台灣的文化、藝術、文創方面，起步早，起點高」上海音樂學院（上音）院長林在勇對於台灣的文教發展及人才培養深表肯定，此次《夢臨湯顯祖》由上音與國立台灣藝術大學（台藝大）聯合演出，林在勇表示：「對兩邊的學子來說都是激勵」。

主修聲樂的台藝大學生邱藝、柯昭銘，此次參與演出特別與上海劇組密集排練，兩人皆表示從咬字到身段，感受到的是相當有系統的音樂劇訓練，與過去偏重聲音表現的歌劇不同。林在勇看兩位台灣學子，打趣：「一開始柯昭銘的台灣口音，被大家視為逗趣，但兩位演員都很快就融入，邱藝尤其是很入情的演員，在上海排練時就曾激動落淚。」

台灣學生看上音的音樂劇訓練是札實而全面的，而林在勇看台灣青年學生也有十分出色的品質「需要有更多的機會」，他表示上音每年的製作也十分期望能邀請台灣的藝術院校更大規模地進行聯合演出，「成長會很快，一個人的成長有時候會帶動其他人的成長，切磋琢磨對雙方的專業學生都很有好處。」

就專業技藝來看，林在勇認為兩岸各有優勢互補，校際合作「像談戀愛」容易發現對方的美，「年輕人的交流，很容易突然產生靈感」他認為兩岸「表面看來很不同，但深層很一致」，兩岸的校際交流成效，在他看來「遠超過和歐美院校的交流」。

(旺報 )

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