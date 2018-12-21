嘉義市長交接前 涂醒哲、黃敏惠隔空駁口水

2018年12月21日 18:35 中時 廖素慧

準嘉義市長黃敏惠對北棟大樓新規畫方案持保留看法。（廖素慧攝）

嘉義市政府北棟大樓延宕多年未興建，市長涂醒哲21日說明已規畫改為「市民中心大樓」，中央同意保留補助款21億元，並補助400萬朝促參案（BTO）方向做可行性評估及辦理招商發包事宜。

準市長黃敏惠透過幕僚表示，涂市長卸任前3天說明此案是何用意？北棟大樓若有新的規畫方向，涉及都市計畫變更的適法性問題，她上任後將了解再視情況處理。

涂醒哲表示，北棟大樓拖很久，前市長黃敏惠執政期間技術性卡關，他執政4年來與市府團隊見招拆招，向原設計雙子星大樓的建築師解約，今年3月爭取到內政部同意改為「市民中心大樓」規畫、保留約21.28億補助款，並獲財政部補助400萬同時進行促參前置作業及辦理招商發包。

市府工務處表示，市民中心大樓案規畫24層樓，400萬前置作業規畫案於今年7月已發包，由鼎漢公司得標，預計2019年下半年進行招商，期許110年完工啟用。

行政處長黃文義說，市府與原北棟大樓設計建築師解約，因涉及解約賠償問題，原於今年上半年調解，但8月底對方撤銷調解，11月進入民事訴訟，尚未開庭審理。

工務處副處長黃振鋒說，北棟大樓改為市民中心大樓，基地是機關用地，都市計畫法公共設施用地多目標使用辦法對作為公共設施用途的項目、樓地板面積占比有規範，市民中心大樓為提高招商利基，擬擴大商用範圍，則須辦理都計變更。

(中時 )