沒後照鏡怕被開單 男子偷拔路旁機車落網

2018年12月21日 18:39 中時 黃國峰

自己的機車沒後視鏡，32歲趙姓男子竟然隨手拔取路旁機車的後照鏡，佔為己用，被害人發現後視鏡被偷報警，警方積極訪查附近店家，發現趙男涉案，趙男被逮後坦承不諱，表示是一時糊塗做錯事，警詢後全案依竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

中市一名男子，日前將機車停在南屯區永春路上，與友人到附近餐廳用餐，豈知用餐畢欲騎機車離開時，發現二個後視鏡不翼而飛，連忙報警，員警接獲報案後，積極在附近店家訪查，發現當日晚間9時20分許，疑似有一名男子騎乘重機車停放在被害人機車旁，徒手拔取被害人機車上的2支後照鏡，放入其機車置物櫃，隨即騎車離去，警方循線追查發現32歲趙姓疑犯，通知他到案說明。

趙男到案後坦承不諱，表示平常在工地工作，因為自己的機車後視鏡也不見了，深怕那天被警察開單，那一天見有機可趁，一時糊塗，隨機就拆了路旁機車的後視鏡，沒想到幾天後警察就找倒他，怕違規變真偷竊，非常後悔。全案警詢後，依觸犯刑法竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

台中市警局第四分局偵查隊長張國益表示，警方對於人民生命、身體、財產之損失，都會積極偵辦，被害人對警方辦案效率讚賞不已，本以為找回無望，沒想到才隔幾日就接到警方通知尋獲；直誇警方真是稱職人民保姆，一點都不輕忽人民權益。

(中時 )