柳營里民居家電器健檢 熱水瓶最耗電

2018年12月21日 18:35 中時 劉秀芬

由柳營區13個里約50名志工組成的居家節能行動隊，21日舉辦成果發表會，分享至鄰里推廣節能心得。為了宣導居家節能觀念，柳營區公所成立居家節能行動隊，深入區里大街小巷，傳授節電方法，很多里民自認為平日很省電，沒想到還是被節能行動隊揪出用電壞習慣，讓里民大呼好家在。

兩個月前公所邀里民一起來成立居家節能行動隊，並請專業講師傳授節電方法，包含電費單據解讀、動手算電費、看電表找漏電，省電電器選擇、電功率判讀，了解居家空調、照明、電器的使用狀況，並進行量測電力工具操作教學，揪出家中吃電怪獸。

課程結束後，志工即開始分組至附近鄰居家中拜訪，宣導節能觀念，並用儀器幫里民家中電器做耗電測試，兩個月宣導活動結果發現，許多里民家裡都是老人，冷氣並不常用，家裡最耗電的反而是24小時都插電保溫的飲水機、熱水瓶。

柳營區公所表示，夏日冷氣要節電，建議溫度設定調高1度即可省下不少錢；至於飲水機、熱水瓶，許多人為了隨時有熱水可喝，因此24小時都插電保溫，是宣導時最常發見的吃電怪獸，建議換成可多段定時的節能型熱水瓶，或是不要怕麻煩，要喝熱水時再插電。

此外，現在3C產品普及，家家戶戶電腦、電視插頭都插著，也是可以改進的地方。其他例如照明設施，建議逐步替換成省電燈泡，尤其神桌上的神明燈幾乎24小時全年點亮，建議民眾購買神明燈時要選用電源線徑較粗的產品，且最好是使用LED低耗電燈泡，產品較耐用也較省電。

(中時 )