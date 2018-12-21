湯顯祖不僅是東方莎士比亞 上音院長林在勇形塑精神典範

2018年12月21日 18:34 旺報 李怡芸

百年前日本的學者便將湯顯祖視為「東方的莎士比亞」，推崇其具世界性的影響力及高度。在2016年紀念湯顯祖逝世400周年之際，上海音樂學院院長林在勇總策畫並擔綱作詞，製作的《夢臨湯顯祖》音樂劇，以今人視角回望中國一代戲曲巨匠的人生，林在勇表示：「東方的莎士比亞已是100年前的認知，透過湯顯祖，大可以展現人類在文學藝術上所達到的高度和可能性。」

「過去400年來並沒有在文學、音樂乃至戲劇去展現湯顯祖其人」林在勇認為，湯顯祖追求精神自由、人格獨立、社會公平、人類博愛的思想，以及其作品所展現的語言、文學、藝術之美，過去透過翻譯未必能被西方世界真正理解與體會，而在華人圈，湯顯祖的「臨川四夢」（《紫釵記》、《牡丹亭》、《南柯記》、《邯鄲記》）又往往被簡化為不完整的《牡丹亭》，實則湯顯祖的關懷從仕途朝廷到廟堂江湖，林在勇認為「從他身上可以看到戲劇人生之外不同的價值，是值得全人類尊敬的。」

在創作上，林在勇以現代人的語彙去詮釋一代文人的精神價值及文學藝術，去掉古典看似厚重的「殻」，如湯顯祖的「不知所起，一往而深，生者可以死，死者可以生」的至情，林在勇轉化為「愛上你只用了一瞬間……」成為觸動時下年輕學子，朗朗上口的歌詞；又如主題曲「無古無今，方生方死，任他背景紛飛逝，愛了就是永恆……」劇中也透過戲中戲方式，由今人探尋解讀400年前的湯顯祖生平，然「誰能脫得時空」，湯顯祖追求的普世價值，實則無古無今。

「湯顯祖或許可做為東方的莎士比亞，但莎士比亞未必能作為湯顯祖」林在勇指出，過去西方對中華文化的認識並不夠，時而流於片面，時而靠著西方已有的、相近的風格，才能引起共鳴被讀懂，《夢臨湯顯祖》試圖建立起以中華為中心的審美價值，以湯顯祖的藝術及人格，重新定義人類在文學藝術上的高度。

「這是一種使命感」林在勇表示，近代在西方的審美與價值下，往往在影視、戲劇舞台上展現的中國人形象，總是赤腳的、黃土的、原始而粗野的人性，「這是對文化的反思與批判」是在列強侵略下的文化不自信，林在勇認為，當代華人崛起，更應在幾千年的文明中梳理出能夠安身立命，有傳統君子精神，也有全球性的典範與表達，而非僅呈現近百年災難深重的民族樣貌。

(旺報 )