珊卓布拉克腦補驚恐 蒙眼演戲全憑想像

珊卓布拉克蒙眼演出。（翻攝自網路）

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Netflix電影《蒙上你的眼》，除了網羅好萊塢影后珊卓布拉克，還找來曾以《美國恐怖故事》獲得金球獎的最佳女主角莎拉寶森、兩度入圍奧斯卡的約翰馬可維奇，以及在《月光下的藍色男孩》中嶄露頭角的崔凡特羅德、《派特的幸福劇本》的賈姬威佛。

電影中珊卓布拉克、約翰馬可維奇、崔凡特羅德、賈姬威佛等人一起關在不見天日的房子中，這群人除了面臨可能隨時入侵的怪物威脅，還要面對彼此之間所產生猜忌、相互懷疑的心理壓力。尤其是生性疑神疑鬼完全不相信任何人的約翰馬可維奇，從一開始就與屋子裡的所有人敵對，甚至還跟珊卓布拉克兩人拿槍對峙，讓緊張氣氛更加高漲。

在《月光下的藍色男孩》中崔凡特羅德飾演長大成人的男孩，在片中親身體驗蒙著眼盲開車的可怕經驗，感覺車子輾壓屍體的恐怖氣氛。珊卓布拉克笑說因為蒙眼所以大家要憑想像演出，以導演和工作人員得在鏡頭外大喊「現在怪物出跑道車子右邊」、「怪物跳上車子」等各種情境指示，珊卓布拉克和其他演員得表現出不同角度的驚恐表情，才能讓觀眾也跟著坐立難安、頭皮發麻。

《蒙上你的眼》講述在末世中當人類看到可怕異象，他們將自取滅亡紛紛自殺的驚悚災難，所以人們只能將自己關在暗無天日的房子中，外出時只能蒙上自己的眼睛，否則就會遭遇不測。因此當懷孕的珊卓布拉克與姊姊（莎拉寶森飾演）一踏出產檢醫院，姊姊因為親眼看見可怖怪物而造成了翻車意外，逃出生天的珊卓與一群人躲進一棟房子裡面，包括疑神疑鬼的約翰馬可維奇、看似溫厚待人的崔凡特羅德和賈姬威佛，這場災難將為他們帶來什麼樣的後果？電影21日在Netflix首播。

(中時 )

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