UKAI 集團「Kappou Ukai 日式割烹」海外首店，明年1／10插旗微風南山

「The Ukai Taipei」明年1月10日正式開幕。（圖片提供／The Ukai Taipei ）

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「Kappou Ukai」空間寬敞舒適，提供消費者絕佳品飲環境。（圖片提供／The Ukai Taipei ）
高雄晶英Ukai-Tei 鐵板燒招牌料理「日本和牛」，玫瑰色肉質入口即化。（圖片提供／The Ukai Taipei ）
高雄晶英特製「豆水豆腐」口感綿密細緻。（圖片提供／The Ukai Taipei ）

伴隨台北微風南山2019年1月10日開幕，御盟集團與日本 UKAI 集團合作打造的「The Ukai Taipei」確定進駐館內46樓，室內203坪寬敞空間，由日本設計師森田恭通 Yasumichi Morita一手打造，以星空宇宙為主題搭配特色燈光妝點，進軍台北信義美食一級戰區。

The Ukai Taipei 此次引進「Ukai-Tei」鐵板燒、「Kappou Ukai」日式割烹2大品牌，其中Kappou Ukai 為UKAI 集團旗下最年輕品牌，提供套餐形式的鍋物料理，室內可容納38席座位數，午間用餐價落在2200元上下、晚餐價格4500元起;店內推出限定版「豆腐料理」，料理長以Tofuya Ukai 豆腐屋鎮店之寶豆腐料理為靈感，精選數種黃豆手工製作，搭配暖心鍋物品嘗，別有一番韻味。

饕客引頸期盼的「Ukai-Tei」鐵板燒，為全球唯一獲獲得米其林認證鐵板燒餐廳，店內設有30席座位，現在不用出國也能享用同等美味，主廚精選日本和牛及生猛海鮮入饌，為消費者帶來全新味覺盛宴。

(中時 )

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