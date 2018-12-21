大葉大學「跨境電商人才培育中心」揭牌

2018年12月21日 18:55 中時 謝瓊雲

玉山網商協會會長莊浚峰(右二)、長春英利集團理事長蔡啟仲(左二)、彰化縣工商發展投資策進會總幹事劉錫潓(左一)、大葉大學校長梁卓中(中)等人共同為「跨境電商人才培育中心」揭牌。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學積極推動產學合作，培育跨境電商人才。（謝瓊雲翻攝）

廠商代表長春英利集團理事長蔡啟仲掛牌。（謝瓊雲翻攝）

廠商代表玉山網商協會會長莊浚峰掛牌。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學成立「跨境電商人才培育中心」（謝瓊雲翻攝）

大葉大學管理學院攜手玉山網商協會，21日簽訂合作備忘錄，並舉辦跨境電商講座，邀集產業代表分享電商經驗，共同為大葉大學新成立的「跨境電商人才培育中心」揭牌。

大葉大學校長梁卓中表示，數位時代來臨，網路消費普及，透過跨境電子商務，消費者上網就能在全球市場消費。「跨境電商人才培育中心」，結合玉山網商協會的產業經驗與學校的學術能量，帶領學生認識跨境電商營運模式及行銷手法，養成就業實戰力；讓學生未來不論投入哪個領域，都能應用電子商務技術，協助產業進軍全球市場。

玉山網商協會會長莊浚峰指出，台灣中小企業有很多隱形冠軍，透過跨境電子商務平台，能將優質產品行銷到全世界。

彰化縣工商發展投資策進會總幹事劉錫潓說，實體店式微，電商成為新趨勢，中小企業過去較不擅長品牌與通路，大葉大學「跨境電商人才培育中心」，不僅能培養學生成為電商人才，也可以輔導產業轉型，有助於產業發展。

管理學院院長陳玉芬說，管理學院以學生就業為導向，財務金融學系推出「跨境電商」跨領域學程，不只是與產業界密切合作，副教授鄭孟玉的「跨境電子商務」課程，也榮獲教育部教學實踐研究計畫獎助。

「跨境電商人才培育中心」啟用的第一場講座，上午邀請到玉山網商協會成員林祺豪、江高竹、王俊元、張益綸、游筑雅、羅禹希、紀舜媛、譚道源，針對網站行銷、影音行銷、社群平台、拍賣網站、電子商務平台、電子報等議題，分享他們的觀察，下午則由吳鑫教學員們如何用手機拍攝微電影。

(中時 )