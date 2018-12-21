迎接聖誕節 花博花舞館「聖誕嘉年華設計大賽」登場

2018年12月21日 18:59 中時 陳世宗

台中花博「聖誕嘉年華設計大賽」邀請全國19個花藝設計單位，以聖誕為主題進行花卉創作！21日起至明年1月6日止，在花博后里馬場園區「花舞館」展出。花博辦公室執行長郭坤明說，迎接聖誕節，展出主題設計競賽，讓全世界遊客都看到台灣花卉產業技術與實力。

「聖誕嘉年華設計大賽」21日開展，並同步舉行頒獎典禮，由花博辦公室執行長郭坤明頒發金獎1名、銀獎2名、銅獎3名及佳作3名。

郭坤明指出，「花舞館」競賽廳推出濃厚聖誕節氣氛的「聖誕嘉年華設計大賽」，由來自全國19個單位以聖誕紅、香冠柏、檀香柏、銀葉菊等植物為主要材料，進行花藝設計創作；透過多元顏色搭配，創造出夢幻銀白的雪國景致，以及熱鬧繽紛的聖誕氛圍。

郭坤明說，台中花博最閃亮的一顆星就是「花舞館」，不僅看到花卉跟台灣生活的結合，更成功讓全世界都聚焦台中花博；「花舞館」透過不同展覽檔次，邀請台灣從北到南的花藝團體一起設計參與，更讓台灣花卉產業實力加以綻放，感謝100多個花卉團體努力，做出這麼好呈現。

郭坤明表示，第一名金獎作品取名為「聖誕派對」，有別以聖誕紅為主要色調，該作品以白色雪景作為呈現，巧妙運用珍珠板拼貼、特殊紙材，營造出城堡、街道及白色聖誕樹；述說聖誕老人從煙囪發送小朋友禮物的經典故事，獲得評審青睞，獲頒1萬元獎金。

(中時 )