鍾瑶、林子閎街頭報佳音 粉絲擠爆

2018年12月21日 18:38 中時 洪秀瑛

粉絲擠爆。（東森提供）

現場人山人海。（東森提供）

鍾瑶、林子閎提前和大家過耶誕。（東森提供）

提前和大家過耶誕。（東森提供）

鍾瑶、林子閎、簡建安（花太郎）今到台北車站快閃宣傳主演戲劇《艾蜜麗的五件事》，為民眾報耶誕佳音與祝福。鍾瑶跟林子閎都戴上可愛的麋鹿造型飾品，花太郎則扮成耶誕老公公，活動現場集結至少200多名粉絲，更有50名粉絲一早就到現場等候。

演員們一出場立刻被大批粉絲和民眾包圍，2公尺不到的距離走了10幾分鐘，4、500份的幸運餅乾一下被掃光。發餅乾時，林子閎興奮到一次把春節、情人節甚至父親節等所有祝福一次喊完，笑說要趁此機會給大家整年份的祝福。活動中林子閎跟鍾瑶不斷鬥嘴，互相吐槽的可愛互動讓粉絲直呼他們親民又可愛。林子閎表示，平常都在拍攝或是工作，能再見到粉絲，是近年最難忘的聖誕節。

演員們也介紹活動中發送的幸運餅乾，原來是為呼應劇中鍾瑶為五件事改變的設定，訂製了內有詩籤的幸運餅乾，林子閎在介紹時還邊強調很好吃，一口氣連吃了四、五個，現場一陣大笑。扮成聖誕老公公的簡建安被現場民眾熱情包圍，熱到不行，簡建安笑說「本來想說帶給大家聖誕節的溫暖感，沒想到暖到不行的是我自己」，但也說能上街頭跟粉絲互動是一次很難忘的回憶。

(中時 )