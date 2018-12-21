賴清德視察金門大橋 期待2021年完工通車

2018年12月21日 18:59 中時 李金生

行政院長賴清德今（21）日視察金門大橋新建工程，現場展示堅硬的花崗石地盤岩塊。（李金生攝）

一波三折的金門大橋新建工程，目前實際進度達31.89％，相較預定的32.18％，已逐步趕上進度。（李金生攝）

行政院長賴清德在金門副縣長吳成典、立委楊鎮浯等人的陪同下視察金門大橋新建工程。（李金生攝）

行政院長賴清德強調，金門大橋的工程難度不僅在台灣少見，在國際上也很少見。（李金生攝）

現場展示蘑菇頭鑽掘機具，因為花崗石岩盤堅硬而嚴重磨損。（李金生攝）

一波三折的金門大橋新建工程，目前實際進度達31.89％，相較預定的32.18％，已逐步趕上進度。行政院長賴清德今（21）日視察工地表示，期待這座大橋在2021年如期如質完工，給小金門鄉親一條更安全的道路。

曾在金門服役的賴清德指出，金門海上時常颳起13-14級風，潮差高達6米至6米3，海流速度每秒也會快到1至1.4米，而金門大橋的橋長5.4公里，有4.77公里在海上，在氣象、海象條件困難的情況下，最深還有要打到23公尺的花崗石地盤，工程難度不僅在台灣少見，在國際上也很少見。

賴清德特別提到，在金門大橋興建之前，台灣還沒有直徑到2.5公尺的混泥土樁，金門大橋讓國際社會看到台灣工程的了不起，也讓台灣工程界引以為榮，承包的東丕營造不惜重資邀請韓國及香港團隊加入，展現它成功克服困難的決心，未來金門大橋順利完工後，台灣公共工程建設的專業度，將再往前提升一大步，業界對於完成其他較高難度，例如未來的馬祖南北竿大橋等工程，也會更有信心。

賴清德還指出，未來再生能源會以等比級數速度進步，台灣再生能源剛起步，特別是風力發電，而離岸風電的電機組約有百米長度與高度，且延伸至深水區，需要相關技術，而金門大橋也是風力發電產業未來發展的試金石，具有重大的意義。

賴清德強調，金門大橋除了給小金門鄉親一條更安全的道路，也能讓大、小金門串聯起來，使整體的經濟效益得到更大發揮，不管是醫療、水電或各種功能均可一併完成。有關未來楊鎮浯縣長針對完工通車後的小金門發展計畫，也希望金門縣政府好好擬定，國發會一定大力支持。

(中時 )