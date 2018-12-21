「X你娘龜孫子」孟庭葦前夫憤怒回擊鄭弘儀

2018年12月21日 18:46 中時電子報 吳玫穎

張志鵬不滿鄭弘儀、許常德在節目中對他評論，今憤怒反擊。

孟庭葦、張志鵬。(本報系資料照)

「月亮公主」孟庭葦2013年與前夫張志鵬離婚，事隔近6年，張志鵬控孟庭葦婚內出軌女助理，大搞女女不倫戀，孟庭葦則反擊遭前夫家暴，無緣夫婦互相開撕，讓戰火越演越烈。現在真相尚未大白，還意外燒到鄭弘儀、許常德，張志鵬今(21日)突在微博PO出千字文，向鄭弘儀喊話：「我沒念什麼書，修養也不好。幹你娘的龜孫子，不好意思我不是在罵你或你的家人 (哽咽落淚)。」

張志鵬因不滿上個月鄭弘儀、許常德在節目《新聞挖挖哇》對其評論，今日在微博發文反擊：「在此針對主持人鄭弘儀、來賓許常德，對整個事件在不瞭解全貌前妄下評論，提出強烈鄙視。不明就裡自以為是的利用媒體平臺評論是非，傷害無辜，真是社會的亂源。」

張志鵬強調孟庭葦在嫁他前，歌壇10年積蓄已被原生家庭花光，經濟負債、人生一蹋糊塗，「我解救了她，當時我33歲，我只是一個白手起家的中小企業老闆。我竭盡所能甚至超過負荷的替她還債，養她全家，送她房子，之後成立公司不計成本替她打理經紀。」

「她卻再一次人生偏差婚內出軌女同性戀劉穎潔，不忠於家庭，敗壞佛門戒律，用離家出走激烈手段玉石俱焚逼迫我簽字離婚，並反復違反承諾過河拆橋各種欺騙手段掠走所有我們當年共同打造的財富。」、「整整六年，我保全她的名譽，替她背了黑鍋，還得像狗一樣低聲下氣求她，把從我身上騙走的錢施捨一些借我。」

張志鵬強調自己今天只是想討公道，說出真相為自己、家人與同事的名譽平反，最後除了爆料孟庭葦曾告訴他許常德「這人很爛」，更以鄭弘儀當年爆粗口罵馬英九的話來回敬鄭弘儀，「我沒念什麼書，修養也不好。幹你娘的龜孫子，不好意思我不是在罵你或你的家人 (哽咽落淚)」。

許常德上月在《新聞挖挖哇》評論孟庭葦離婚風波，稱孟庭葦是他以前公司的藝人，直指張志鵬處理事情那麼情緒化、只想抹黑、只想給她人格污衊，完全一點理性都沒有，「你這樣處理事情，難怪公司會倒。」鄭弘儀也痛批張志鵬沒品。

(中時電子報)