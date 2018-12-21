劉以豪拍戲最大挑戰是遇到「她」

2018年12月21日 18:55 中時 洪秀瑛

劉以豪和郭雪芙吃湯圓。（八大提供）

夏若妍（左起）、袁艾菲、李沛勳。（八大提供）

郭雪芙、劉以豪正拍攝八大戲劇《我們不能是朋友》，劉以豪日前拍攝一場起爭執的戲，郭雪芙故意亂入，讓原本一派正經的劉以豪瞬間破功，失控笑場，哀嚎「我拍這部戲最大的挑戰就是郭雪芙」，片場鬥嘴互虧。

演員群和導演馮凱試戲時，每個人都抱著劇本頻做筆記。談到這樣的氛圍，郭雪芙和劉以豪解釋，導演會依當天演員彼此間互動的情緒來修改台詞，讓他們更貼近角色，觀察入微，所以大家在正式拍攝前，認真紀錄導演給的重點。郭雪芙也透露這是第二次和馮凱合作，「第一次合作也是我第一部劇，那時候還很菜，其實還蠻緊張的」。回想起當年初次演戲的情景，郭雪芙言談裡還是帶著驚訝，自嘲:「那時候導演竟然輕易放過我！？」

首次和馮凱合作的夏若妍坦言，一開始很怕被罵，但後來就發現導演是很用心的在教每個表演細節，隨著相處時間增長，現在反而會覺得他比較像一個慈父。夏若妍笑說:「導演只是嗓門比較大啦！所以會覺得被震撼到。」她透露曾自責有一場戲表現不夠好，沒想到導演居然走過來給予鼓勵，並再為她設計一個橋段，深切感受到導演非常願意給演員機會，對導演很敬畏也覺得暖心。

(中時 )