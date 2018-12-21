棄選連任惹不滿？麥寮鄉長許忠富高鐵站外遭4煞圍毆

2018年12月21日 19:07 中時 許素惠

因棄選連任而引起軒然大波的雲林縣麥寮鄉長許忠富，晚間從台北搭高鐵回雲林，在站外等司機來接時，遭4名不明男子持球棒和高爾夫球竿圍毆成傷倒地，腿部重傷嚴重，經緊急送台大醫院急診，立委蘇治芬得悉趕往探視，譴責暴力，警方成立專案小組緝凶。

許忠富今天北上接受電視台專訪，暢談4年鄉政推動成果，下午4點多搭高鐵返回雲林，在站外巧遇幾位碩士班同學，相互邊聊邊等司機來載。不料，突然有輛賓士車靠近，車上4人一下車，其中2人分持球棒及高爾夫球竿，不由分說朝許猛打，許不支倒地，許多人目睹，許的同學驚嚇大叫「打人啦！」

一行人見許倒地後，上車逃逸，許被同學及許姓司機送往台大雲林分院虎尾院區急救，經檢傷結果右腿骨嚴重挫傷，無法行走。

蘇治芬趕往醫院探望，嚴厲譴責暴力。許不解何以會遭受攻擊，強調最近忙著跑行程及卸任交接，並未與人結怨，電視台受訪也只談鄉政治理和未來展望，並沒有談及敏感問題，不知得罪誰。

雲林縣警局長黃勢清指示成立專案小組全力追查，已調閱高鐵站的監視器畫面，查出車輛及可能涉案的男子，是否與麥寮鄉選舉有關，追查後後才知道。

許姓司機向警方表示，他從麥寮出發前來載鄉長的途中，就感覺有人跟縱，沒想到要攻擊鄉長的。

(中時 )