有洋蔥的耶誕禮物！小一學生許願要「電鍋」為了煮飯給家人吃

蘭城晶英酒店舉辦歲末年終聖誕公益活動，幫助400名家境困苦的小朋友實現他們的願望。（胡健森攝）

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小朋友都希望能在耶誕節許願，獲得一份自己喜愛的禮物，但宜蘭卻有小朋友許願的禮物是「電鍋」、「枕頭」，並且還是為了阿嬷以及爸爸所許的願，年紀雖小卻如此貼心、懂事，讓人感動，而小朋友許下的小小願望也都在21日全部順利實現。

蘭城晶英酒店連續十年舉辦歲末年終聖誕公益活動，延續《傳遞幸福．閃耀晶夜》主題，幫助來自宜蘭家扶中心、失親兒福利基金會、幸夫愛兒園以及蘇澳芥菜種靈糧堂等機構的弱勢孩童實現聖誕心願，並廣邀民眾一同認領心願卡來幫小朋友圓夢；活動開始後民眾的愛心不斷湧入，短短48小時心願卡就全數被認領完畢，還有人遠從香港傳達愛心到台灣。

「我是小筑，國小一年級，跟阿公阿嬤住，我會切菜、煮飯，因為阿嬷生病了行動不方便，我想要一個小電鍋當耶誕節禮物，才能煮飯給家人吃」；「我是淳淳，我想要送媽媽一把雨傘，還有一顆高一點的枕頭給爸爸，因為爸爸每次工作回來都很累、睡覺的時候都很不舒服，謝謝叔叔阿姨！」當稚嫩的聲音讀出自己心願卡的內容時，讓許多人心裡不禁有點酸酸的卻又感動無比。

蘭城晶英酒店表示，《傳遞幸福．閃耀晶夜》圓夢公益活動串連起各地民眾的愛心，今年度再度達成目標，也特別安排蘭城晶英酒店「芬朵奇堡」的吉祥物現身與小朋友互動、給予祝福，並邀請小朋友們一同提前享用豐盛的聖誕大餐。

(中時 )

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