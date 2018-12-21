影》大聯盟球員古怪健身法 隊友笑噴：春訓來練啦

瑟維利(Francisco Cervelli)的古怪健身法。（翻攝自瑟維利Instagram）

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中時電子報
/綜合報導

看完這個影片，我們大概就可以習慣大聯盟球員在休季期間，怪異又瘋狂的健身方法。海盜捕手瑟維利(Francisco Cervelli)與效力亞特蘭大聯隊的足球明星馬丁尼茲（Josef Martinez）近期一部古怪的健身影片正在網路瘋傳，不少粉絲留言大笑，還揪朋友一起進行「古怪健身」。

這部影片在瑟維利的Instagram公開，影片中他與馬丁尼茲都打著赤膊，且穿著極短的運動短褲待在貌似某座院子的草地上。一開始只見兩人頭對頭、以雙手雙腳著地的方式在草地上移動，移動兩步後，他們會騰空同一邊的手腳，類似徒手健身的招數。

隨後，瑟維利與馬丁尼茲狀似練習自由搏擊，但速度十分緩慢，當馬丁尼茲攻擊瑟維利的腳部時，他還有時間反應跳起，兩人表情雖相當認真，但畫面卻十分搞笑。

不少海盜隊球員都在影片下方留言回應，投手威廉斯表示（Trevor Williams）説：「老爹，擦點防曬油吧！」另名投手泰隆(Jameson Taillon)也搞笑回文：「春訓牛棚練完可以練這個嗎？」瑟維利歡迎地表示：「老兄，為了你，何時練都可以。」

這部長約1分鐘的影片目前觀看次數已超過3萬5千次，留言數也突破190條，不少粉絲留言大笑或貼出笑哭的符號，更有人直接標註好友，相約在耶誕節假期一起進行瑟維利與馬丁尼茲的「古怪健身」。

(中時電子報)

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