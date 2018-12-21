陸委會傾聽金門民意 期待兩岸少點政治

2018年12月21日 19:04 中時 李金生

陸委會副主委邱垂正強調，政府為金門的未來發展，一定會群策群力、未雨綢繆，做好萬全的準備，當金門鄉親堅強的後盾。（陸委會提供）

金大與陸委會合辦地方鄉親座談會，校長陳建民出席致詞。（陸委會提供）

陸委會副主委邱垂正強調，兩岸應切實合作，共同防範非洲豬瘟蔓延。（陸委會提供）

陸委會下鄉傾聽民意，今（21）日與國立金門大學共同舉辦「大陸委員會．招你來作夥」地方鄉親座談會，跨海共同主持的副主委邱垂正強調，政府為金門的未來發展，一定會群策群力、未雨綢繆，做好萬全的準備，當金門鄉親堅強的後盾。

針對「非洲豬瘟」蔓延中國大陸23個省市，邱垂正表示，政府正全力防範境外傳入，而依據「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議 」，應即時通報對方並積極溝通協調處理，重點就是仰賴雙方合作、共謀解決方法，希望對岸遵守協議，攜手做好防範蔓延工作，「讓兩岸能少點政治、多辦正事，回歸到正常軌道，創造人民最大的福祉。」

有關金門當地鄉親關切的小三通、海漂垃圾、中國大陸漁船越界抽砂、漁業資源保護、陸客觀光、當地發展等議題，邱副主委與中央相關部會代表也逐項回覆民眾意見。

這項中央部會走入基層的座談會，出席情況踴躍，與會者包括民意代表、工商社團負責人

(中時 )