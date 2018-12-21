私製禽流感疫苗出售 嘉大教授業者6人被訴

台南地檢署（（圖取自Google Map ）

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嘉義大學生物農業科技系張姓助理教授及獸醫系郭姓教授，被控在未獲農委會核准的情況下，與生技業者產學合作非法製造禽流感等疫苗，並出售給國內李姓養鴨大戶等鴨農施打。台南地檢署偵結後，21日依違反動物用藥品管理法，將張、郭、生技業者、養鴨大戶共6人提起公訴。

檢方表示，目前國內的防疫政策仍禁止施打任何禽流感疫苗，以避免病毒變異，但擁有專業知識的張、郭2人，卻利用產學合作的機會，指示研究團隊在實驗室內非法製造相關疫苗，再轉給熟識的鴨農注射。

鑑於國內禽流感疫情嚴重，雲嘉南地區李姓養鴨大戶養鴨場的鴨隻，有遭感染撲殺的危險，張、郭於是與李協議，2015年在嘉義大學實驗室研發禽流感疫苗，並以每劑價格1元販售給李。但因李某認為，禽流感疫苗在國內尚未核准使用，擅自販售並不妥當，還勸阻張不要再對外出售，但張仍販售疫苗給凱亞生物科技等業者。

去年10、11月間，檢方陸續前往屏東、雲林的養鴨場及2名教授實驗室搜索，除當場扣得疫苗及相關帳證外，還查扣張某不法所得67萬元，至於王姓業者及郭也分別繳交犯罪所得20、30萬元。

偵訊時，張某否認販賣動物用藥，還強調並未向鴨農收錢，只是向對方借款。郭也說，鴨農委託製造疫苗，在自家牧場施打自家用的疫苗，他並不知道這樣是違法的。

檢方認為，張、郭為人師表，應該以身作則，樹立典範，卻無視動物用藥器製造管制等法律規範，仍指示實驗室學生在不符合檢驗標準的儀器設備及環境下，私製疫苗牟利，導致藥品製造安全疑慮，依違反動物用藥管理法將張等6人提起公訴。

(中時 )

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