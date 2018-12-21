張學良清泉幽居歲月 竹縣出版繪本說故事

新竹縣文化局以張學良和趙一荻在清泉的幽居歲月為題，出版繪本「張學良的幽幽清泉夢」，期望能讓更多人知道屬於在地的故事。（莊旻靜攝）

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「張學良的幽幽清泉夢」以淺顯易懂方式，敘述張學良與趙一荻在清泉生活點滴。（文化局提供）

新竹縣五峰鄉清泉部落為在地知名景點，也因張學良故居在此而聲名大噪，新竹縣政府文化局以張學良與趙一荻的清泉幽居歲月為主題，委託繪本作家林廉恩創作繪本「張學良的幽幽清泉夢」，以淺顯易懂文字搭配精美圖片，記述張學良幽居的點滴。

邱鏡淳表示，張學良與趙一荻在五峰清泉幽居13年，「張學良的幽幽清泉夢」也是台灣第1本以張學良故事為主題的繪本。文化局長張宜真表示，出版這本作品，是希望超越政治與歷史，讓更多人了解屬於新竹縣在地的張學良故事。

繪本內容圖文並茂，適合親子共讀，內容依據在地耆老描述，還原五峰鄉的居民、原住民，與有「少帥」相處的點點滴滴，例如張學良與趙一荻當年常在山間、溪邊散步，當地的孩子在溪澗中游泳、抓魚，對孩子們來說，張學良與趙一荻是陌生而親切的長者。

張學良一生充滿傳奇，策畫西安事變影響華人歷史，在戲劇性的命運中，張學良被幽禁在清泉部落，還有趙一荻相伴，也成為另一段幽微歷程。繪本作者林廉恩曾獲2015、2018波隆那兒童插畫獎，筆觸簡樸、色彩豐富，繪本可在新竹縣各圖書館借閱。

除了張學良與趙一荻的幽居歲月，繪本也融合目前張學良故居的周邊景點，例如藝術家康木祥，利用舊清泉吊橋鋼索洗鍊完成的裝置藝術作品「蛹生」；藝術家林舜龍的「森之蛹」，還有三毛夢屋、將軍湯、清泉天主堂、清泉一號吊橋、桃山國小等，富含在地生命力。

(中時 )

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